Cárdenas le mete un hachazo a Putin y los podemitas: «No son nada»

Javier Cárdenas trae nueva entrega de su podcast despertador Levántate Ok este 8 de marzo de 2022, en un momento sumamente convulso en el panorama internacional y también nacional.

Y se desempeñó con todo contra el principal responsable de que el mundo esté patas arriba:

«Al final con Putin pasa como en la Alemania nazi, que pensaban que Hitler era alto y rubio. Y no hay nada que le haga más daño que la gente de su propio país le vea como lo que es: un cobarde que sin capacidad de recurrir a armas nucleares está acabado. Por más ejército que tenga, que encima está bastante obsoleto. Dan una imagen pero en el fondo es todo cartón-piedra. Putin es como ese tío que está todo el rato vacilando de la piscina de su casa, pero le sacas de ahí y es uno más. Si lo que llega a hacer ahora lo hace en la Segunda Guerra Mundial, Rusia estaba arrasada por completo».

Y de paso se acuerda de los podemitas y sus faroles de dimisión si se enviaban armas de España a Ucrania:

«Me parece increíble pensar que al final Podemos se come el sapo. Van siempre de farol, no quieren soltar el poder por nada del mundo. Los que quedan retratados son Pablo Iglesias y compañía. Son unos sinvergüenzas. Igual que Putin sin armas nucleares, Podemos no serán nada en cuanto salgan del Gobierno, solo un triste y mal recuerdo».