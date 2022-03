Cárdenas apalea a Iglesias por pedir que no se envíen armas a Ucrania

Otro día más de Javier Cárdenas al frente de su podcast despertador en Periodista Digital y OkDiario, Levántate Ok.

En este jueves 3 de marzo de 2022, con la situación nacional e internacional muy convulsa, el popular locutor repartió a diestro y siniestro.

Como nota especial nos quedamos con un soberbio palo a los medios de comunicación por no lanzarse a base de bien con preguntas al líder podemita en la sombra, Pablo Iglesias, que se desmarcó con unas palabras terribles en TV3 pidiendo el no envío de armas a Ucrania «porque no pueden ganar».