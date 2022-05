El Programa de Albert Castillón: Las duras palabras de la víctima de Íñigo Errejón

‘El Programa de Albert Castillón’ tuvo un invitado de lujo: Alberto, de 68 años, es un maestro herrero jubilado y convaleciente de una operación de cáncer de colon, que recibió un golpe justo en el sitio donde había sido intervenido. El presunto agresor: Íñigo Errejón.

Los periodistas Albert Castillón y Hugo Pereira conversaron con la presunta víctima que mostraba sus dudas sobre el éxito del juicio.

«Es complicado. Hay un perjurio, pero que estos tres señores que han sido testigos son empleados suyos, encima amigos de la infancia».

Desde la presunta agresión no ha habido disculpas sino desprecio. En el juicio, algo escandaloso, le han intentado retratar como ‘fascista’ y de extrema derecha. “Yo nunca he estado afiliado a ningún partido. Eso viene a que a través de las redes sociales, le he enviado mensajes a Pablo Iglesias”, señala.

“En el juicio me estaba poniendo malo de escuchar tanta mentira. Si los mentirosos volasen estos cuatro señores no tocarían la tierra en la vida (…) Si me tengo que hacer la prueba del polígrafo o el suero de la verdad, lo hago. Habrá que ver si ellos estarían dispuestos”.

“Yo nunca he tenido un conflicto de este tipo en la vida. En el instituto siempre hay un matón pero tener una situación así con un diputado es muy surrealista”.

Ahora, a pesar de que el juzgado de Instrucción nº 16 de Madrid ha absuelto este lunes, 9 de mayo, a Iñigo Errejón ‘por falta de pruebas’, Alberto se niega a bajar su voz.