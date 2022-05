Carlos Herrera se echa por fin a la cara a Margarita Robles en COPE y la despedaza por el maltrato al CNI

Sabíamos lo que iba a decir Margarita Robles este lunes 30 de mayo de 2022 en la Cadena COPE, o al menos, el mensaje que iba a intentar colar repetido una y otra vez: que está muy orgullosa de los hombres y mujeres del CNI.

Y también sabíamos que Carlos Herrera la iba a dejar reducida a escombros:

«¿Y si todo es tan magnífico y tan estupendo, por qué cesaron a la directora Paz Esteban?»

Apenas habían pasado unos minutos de entrevista y el presentador ya había asestado ese primer palo a la ministra. Pero se mantenía fuerte con sus trampas: «Ha sido sustituida, y que haya cambios significa dar impulso, una modernidad, pero no supone un desvalor, que no lo puede haber en alguien como Paz Esteban». Pero insistía Herrera y comenzaba el duro intercambio:

Herrera: «Todo lo que me está contando ya lo sé y se lo podría recitar yo ahora, pero lo que no me cuenta es porqué».

Robles: «Pues ya le he dicho, que porque entendíamos que había una persona más adecuada para esta etapa de nuevas amenazas, de nueva tecnología, de innovación».

Herrera: «¿Pero más adecuada para qué?»

Robles: «Pues más adecuada… Yo no voy a hacer una comparación entre una y otra porque ambas son funcionarias de la casa… Pero cada una tiene sus características. Ahora ha ocurrido algo como una guerra que no pensábamos que iba a suceder».

Herrera: «Claro, pero hacerlo ahora transmite la idea de que se ha actuado de forma irregular y que hay que meterlos en cintura. Transmiten ustedes que el CNI, siguiendo sus obligaciones, ha investigado a los golpistas catalanes, éstos se han enfadado y entonces ustedes han cortado la cabeza de la directora, que actuaba conforme a legalidad, por cierto.