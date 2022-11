Pablo Iglesias ‘pasa el cazo’ en directo en la SER y lo que dice Carmen Calvo es sublime

Ni sus colegas le toman en serio.

El nuevo proyecto televisivo de Pablo Iglesias, llamado Canal Red, acumula burlas y desprecios dentro de la propia izquierda.

El líder oficioso de Unidas Podemos, que dirige el partido desde las redes sociales y los medios de comunicación, ha dado a conocer que cumplirá uno de sus grandes sueños: ser el director de su canal de televisión donde puede desarrollar su sectarismo y vender su mercancía averiada, con perspectiva de reflotar su carrera política.

Esto no pasó desapercibido en el programa ‘La hora 25’ de la SER, cuando el presentador Aimar Bretos y la socialista Carmen Calvo se mofaron del nuevo proyecto del comunista.

El presentador le preguntó en tono de broma sobre su nuevo canal de Youtube:

– Aimar Bretos: “Ya que tu siempre has metido la cuña, antes de que me lo haga Pablo también, le pregunto yo, momento teletienda, que ya no vas a poder decir que eres solo ‘podcaster’.

– Pablo Iglesias: “No, ahora voy a dirigir una televisión por internet, Canal Red. Hemos lanzado un crowdfunding hemos conseguido 60 mil euros en tres horas justas. Una locura, jamás imaginábamos que iba a ser así; así que no voy a decir a la gente que entre en mis redes sociales para entrar al crowdfunding ya casi no hace falta porque lo vamos a cumplir antes de tiempo”.