Ramón Espinar amarga a Pablo Iglesias: detalla su nefasto plan con Roures

El expodemita Ramón Espinar ha cargado contra su antiguo camarada Pablo Iglesias, desvelando su estrategia para reflotar el ‘pablismo’, que será impulsada por un nuevo canal de televisión del cual será director.

Espinar señala que el líder de facto de Unidas Podemos usó su “puto podcast”, ‘La Base’ que emite el digital Público, como un “banco de pruebas” para avanzar una estrategia “empresarial, política y mediática”.

El ex líder de Podemos en Madrid, destaca que esta estrategia de Iglesias es similar a la aplicada por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y que se financia con “tu dinero, el de Roures y el de Podemos”.

Espinar ha lanzado esta advertencia en su perfil de Twitter con dos mensajes en los que reflexiona sobre los pasos de Iglesias desde que ‘abandonó’ la política tras dejar su puesto como vicepresidente segundo para estrellarse contra Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la Comunidad de Madrid.

«El “puto podcast” ha sido el banco de pruebas de una estrategia empresarial, política y mediática de largo alcance: desarrollar una izquierda trumpista en España. Una tele que te contará “lo que no quieren que sepas” con tu dinero, el de Roures y el de Podemos, claro».

Espinar señala que Iglesias está recaudando dinero para montar otro medio para difundir su mercancía averiada. Esta vez, se trata de una televisión por internet que se emitirá por Youtube y que lleva por nombre Canal Red.

«El proyecto no es frenar a ninguna derecha. Dependerá de la coyuntura. La clave es desarrollar un espacio político en el que lo que queda de lo que fue el Pablismo dentro de Podemos, pueda representar una alternativa institucional y de impacto cultural».

En este nuevo proyecto propagandístico, que dirigirá el mismo Iglesias, se emitirán programas de diversos ‘camaradas’ como Juan Carlos Monedero, Inna Afinogenova, Sergio Gregori, Alfredo Serrano (con La Pizarra), Xavier Matas, Carla Galeote, Anita Fuentes, Julián Macías y Daniel Tognetti.

Uno de los objetivos de Iglesias es crecer en relevancia en latinoamericana, una región donde su podcast tiene casi la mitad de sus seguidores y que vive un auge de la izquierda con la mayoría de los presidentes siendo afines a esa ideología. Comenzará a emitirse a inicios de 2023.

Un conflicto que viene de atrás

No es el primer enfrentamiento entre el ex dirigente de Podemos con su ex compañero de formación.

Ya a principios de mes, criticó el mensaje “mensaje agrio, agresivo y vengativo contra Yolanda Díaz” y le retrató como “la caricatura de un liderazgo tóxico”, tras el discurso incendiario de Iglesias en el Universidad de Otoño 2022.