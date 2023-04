Carlos Alsina se parte la caja con las ñoñerías de Yolanda Díaz: «¡Qué gran letrista de misa hemos perdido!»

Carlos Alsina baja a la realidad a Yolanda Díaz y a sus seguidores.

El director de ‘Más de Uno’ (Onda Cero) arrancó este 10 de abril de 2023 dejando claro que la líder de Sumar quiere aparentar novedad, pero en realidad no deja de ser más de lo mismo, es decir populismo de izquierdas suavizado y hasta un pelín ñoño.

Alsina aseveró que lo que le interesa a Pedro Sánchez es que Díaz y Pablo Iglesias arreglen sus diferencias de cara a las próximas citas electorales en la esperanza de que los números volvieran a darle la posibilidad de repetir en La Moncloa:

No desaprovechó para destacar ese impostado papel angelical que quiere mostrar ahora al electorado Yolanda Díaz:

Recordó Alsina que la de Sumar puede ser todo lo popular que ella quiera, pero que la realidad es la que es, que no va a subir en votos, vaya en coalición o vaya en solitario:

Las encuestas dicen que Yolanda es más popular que nunca pero tiene los mismos votos de siempre. O sea, que los que gana ella los pierden Podemos y el PSOE. De momento no hay aluvión de nuevos votantes que se habrían abstenido de no presentarse ella y ahora inundarán las urnas de papeletas yolandistas. Lo que hay es mucho votante (o ex votante) de Podemos que a la hora de elegir entre los Iglesias-Montero-Belarra y los Díaz-Errejón-Colau se apunta a estos segundos. ¿A quién queréis más? ¿Al fundador o a la heredera emancipada? ¿Al pitufo gruñón, como llaman a Iglesias algunos de Yolanda o a la traidora, como la llaman a ella los de Iglesias? Esto de los ejes que tanto gustaba a los politólogos tras el 15-M.