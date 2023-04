Las tres claves del ’sorpasso’ nocturno de Ángel Expósito (COPE) a Aimar Bretos (Cadena SER)

Se veía venir.

La tendencia de las últimas oleadas del Estudio General de Medios (EGM) apuntaba a ‘La Linterna’ (COPE) como el programa de referencia de la radio nocturna de España.

Y así fue.

El 19 de abril de 2023 se repartieron las ‘notas’ de la primera evaluación del año en curso y segundas en lo que a temporada radiofónica se refiere, de septiembre de 2022 a julio de 2023. Y el resultado no pudo ser mejor para Ángel Expósito.

El comunicador de la emisora episcopal alcanza la cumbre con 1.137.000 oyentes por los 1.055.000 de Aimar Bretos, de la cadena del Grupo PRISA.

Pero más allá de ese resultado, repetimos, lo de Ángel Expósito es un trabajo que viene de lejos, prácticamente desde que se incorporó a esa franja de 19 a 23:30 horas de lunes a viernes.

Y hay tres claves para explicar por qué ‘La Linterna’ de COPE logra desbancar al mítico ‘Hora 25‘ de la SER.

El primer factor es el cambio de filosofía implementado por Expósito.

Una de sus primeras decisiones, también sugerida por la propia casa, fue la de descargar al espacio nocturno de tanta política.

El periodista de la emisora episcopal explicó en el año 2018, cuando tuvo que asumir la responsabilidad de ‘La Linterna’ por qué había que dar cabida en la escaleta a otros asuntos:

Quiero salir a la calle y salir al mundo La información política es inexorable, pero yo pregunto: ‘¿cuánto de harto estás del problema catalán?’ La respuesta es obvia: ‘hasta arriba’. Eso no quiere decir que no lo vayamos a abordar con toda severidad, pero hay muchísimas más cosas. Quiero sacar el micrófono a la calle y quiero seguir viajando como he hecho en ‘La tarde‘ donde en los últimos años he estado en Irak, Siria, Mali, México o Venezuela. Quiero ir a vivir la inmigración desde África o hacer un reportaje sobre la prostitución yendo yo con la Policía una noche. Quiero hablar de educación, de sanidad o de familia.