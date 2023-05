Carlos Alsina sopapea a Pedro Sánchez con esta pregunta a bocajarro: «¿Y Otegi qué?»

Memorable.

Carlos Alsina remachó a Pedro Sánchez en un editorial formidable por mirar hacia otro lado con lo de los terroristas integrados en las listas de EH Bildu.

Para el director de ‘Más de Uno‘ (Onda Cero) la cosa no tiene vuelta de hoja:

Es legal, pero no es decente, dijo Pedro Sánchez el 12 de mayo de 2023, que es una frase resbaladiza eso de que es legal, pero no es decente, porque tus críticos te están esperando con la frase entre las manos para la próxima vez que justifiques un pacto con Bildu en el hecho de que es un partido legal, que tiene presencia en el Parlamento y que le dijimos que si dejaban el terrorismo podrían participar.

Para Alsina, no obstante, todo esto tiene una fecha de caducidad:

Esta tormenta dura, como mucho, hasta el 28 de mayo de 2023. Después, algún condenado por asesinato tomará posesión de su acta de concejal en el mismo pueblo en que mató y la vida seguirá, claro que sí. Y llegará diciembre y Bildu presentará unas listas a las elecciones generales con más etarras como canteranos. Porque en eso está Bildu. En seguir blanqueando el terrorismo por la vía, muy burda, de convertir a los pistoleros en políticos. Después de todo, para Otegi siempre fueron eso. Activistas políticos que empuñaban las armas porque no les quedaba otro remedio.

Y no solo el asunto de los terroristas con delitos de sangre en las listas electorales de EH Bildu es lo único que centra la atención de Carlos Alsina.

También el tema del cine a dos euros para los jubilados saca la vis más cómica del periodista de Onda Cero:

Ayer le tocó al único colectivo que en este país no ha perdido poder adquisitivo: los jubilados. Que a su 8,5% de subida podrán añadir ahora un descuento en las entradas del cine que abonaremos, generosamente, el resto de los ciudadanos a mayor gloria del presidente que gestiona nuestros impuestos. Sí, es verdad, reincide Sánchez en lo del plagio.

El director de ‘Más de Uno’ recordó que lo de poner el cine a precios irrisorios ya fue lanzado años atrás por Esperanza Aguirre:

— Javier Rubio Donzé (@Sr_Donze) May 16, 2023

Se hizo la gran pregunta, que por qué a ese precio de dos euros y no gratis. Y ya de paso, deslizó, meter en el pack otros beneficios:

¿Y por qué dos, presidente? ¿Y por qué no ningún euro? Ya que se pone, ¿por qué no gratis total? ¿Qué se lo impide? Sea valiente y que le den a la Junta Electoral. Anuncie a la vez el cine gratis para mayores y el teléfono móvil gratis para los jóvenes. Si Almeida regala chupetes, usted no se quede atrás: regale consolas y zapatillas deportivas. Y llámelo a todo avance social.

Algún día cambiaremos la Constitución para consagrar ahí, negro sobre blanco, el derecho al interrail y el derecho al cine barato. Por supuesto que sí. Sólo para jóvenes y mayores, claro. El que no sea ni joven ni viejo, que se aguante. Y que siga pagando para poder subvencionar a los colectivos más necesitados todas estas urgencias vitales. El presidente ya no disimula que se está pagando la campaña con los Presupuestos Generales del Estado. Ríete tú del dopaje de Lance Armstrong.