Una acorralada Margarita Robles carga contra Yolanda Díaz en ‘Onda Cero’ por su encuentro con Puigdemont

Margarita Robles no dudó en tirar piedras contra el tejado de Yolanda Díaz.

Durante su entrevista en el programa ‘La brújula’ de ‘Onda Cero’, la ministra de Defensa en funciones se pronunció sobre el encuentro de Yolanda Díaz y Carles Puigdemont en Bruselas.

A pesar de que la socialista aseguró que «el Gobierno no tiene nada que ver con esa visita» y que la vicepresidenta segunda actuó en nombre de Sumar, la versión de Robles tambaleó de inmediato cuando el presentador Rafa Latorre le hizo una simple pregunta.

Latorre: Entonces, ¿puede asegurar usted que no utilizó medios del Ministerio de Defensa para llegar hasta allá [a Bruselas]?, ¿verdad?

Robles: Me parece importante remarcarlo, aunque ella es vicepresidenta del Gobierno no ha ido como miembro del Gobierno, sino que ha ido como dirigente de Sumar

Una pregunta que mandó contra las cuerdas a la ministra de Defensa, quien no dudó en empezar a lanzar las responsabilidades directamente contra Yolanda Díaz.

Robles: “Mire, yo no lo sé. En este momento le mentiría si le dijera los medios que utilizó para llegar hasta ahí. Yo no lo sé porque yo, evidentemente, usted comprenderá esta mañana he estado en Cáceres”.