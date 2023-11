Tic-tac, Guillermo Fernández Vara: ¿Cuántas tropelías de Sánchez aguantarás para cumplir tu palabra y largarte del PSOE?

Finales de septiembre de 2016.

El entonces presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, afirmó de manera contundente en ‘La Tarde’ (COPE) que él dejaría el PSOE si su formación, con Pedro Sánchez a la cabeza, caía en la tentación de pactar con los independentistas para tratar de formar Gobierno.

Recordemos que por aquel entonces ya habían pasado tres meses desde de la repetición electoral, el 26 de junio de 2016, y el candidato ganador, Mariano Rajoy (PP) seguía sin poder tener los apoyos necesarios ante la negativa del líder del PSOE a una abstención y su ya famoso «no es no».

El escenario que se atisbaba era diabólico puesto que bien el Partido Popular era capaz de conseguir los escaños necesarios antes de que acabase octubre o podía darse paso a una disyuntiva, o unas terceras elecciones o que Sánchez pudiese pactar con las formaciones que solo deseaban romper con España.

El presidente extremeño, entrevistado por Ángel Expósito, dijo esto de manera tajante cuando le recordó las palabras de Juan Carlos Rodríguez Ibarra sobre que él se iría del PSOE antes de tener que aguantar un pacto con los separatistas:

Probablemente yo me iría detrás suya. Te voy a decir una cosa, ¿sabes por qué dice eso Juan Carlos? Lo dice porque él sabe que este partido nació en el año 1879, es decir en el siglo XIX, y lo hizo para combatir eso, lo hizo como un proyecto para este país, para unir a España y para defender a la clase trabajadora. Y claro, si tú ves que aquello para lo que tú has luchado toda tu vida, a lo que has dedicado todo tu tiempo, que ha sido intentar sumar, argamasar este país, ahora alguien lo pone en peligro, evidentemente que no sería nuestro modelo. Pero en cualquier caso eso no va a ocurrir porque para eso estamos en el debate que estamos y lo vamos a evitar, no le quepa ninguna duda.