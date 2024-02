Un Ábalos acorralado por Alsina pone en marcha el ventilador de basura y apunta contra Santos Cerdán

Es la entrevista más esperada.

José Luis Ábalos, que el 27 de febrero de 2024 se limitó a leer un comunicado desde la sala de prensa del Congreso, pero asegurando que iría dando entrevistas a los medios que habían solicitado su presencia, comenzó este 28-F por Onda Cero.

Carlos Alsina, director de ‘Más de Uno‘, intentó sacar todo el jugo al exdiputado del PSOE, ya integrado en el Grupo Mixto, para que largase de lo lindo sobre Pedro Sánchez y el PSOE.

Pero el político valenciano aseveró que él no tiene que saldar cuentas pendientes:

Ábalos negó, al contrario de lo que publicaba ‘El País‘, que su partido estuviese diseñándole una salida digna:

Se quejó del trato recibido por algunos medios de comunicación y que se han publicado cosas que, incluso, le han perjudicado a la hora de poder ser avalista hasta de un crédito:

Le confesó a Alsina que él dio el paso de defenderse y de ir al Grupo Mixto ante las amenazas recibidas dentro de su propio partido:

Sobre Koldo García, evitó entrar en calificativos:

Yo no quiero entrar a calificar si Koldo es o no un golfo. Ya pensaré lo que tengo que pensar. Leyendo la querella, si eso es así, me quedo muerto. No hay muchas luces. Me ha roto todos los esquemas, no me parece inteligente. Me parece todo tan torpe. Yo tenía una versión, pero me doy cuenta de que había otra. Cuando uno está dolido no hace falta gestualizar tanto. Yo no puedo poner el grito en el cielo. Para eso está la Justicia, que el está acusado.