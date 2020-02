‘Zasca’ descomunal de Susana a Gonzalo: publica una foto abrazada a Lewis y su respuesta es gloriosa

La unión que han moldeado, durante 9 episodios, Susana Molina y Lewis en ‘La isla de las tentaciones’ (Mediaset) es, probablemente, una de las más sólidas y firmes del exitoso reality. Y es que, aunque es factible que exista una mínima carga sexual entre ambos, el vínculo no se sostiene sobre esta, sino en su conexión personal; sus valores, preferencias y complicidad hacen de ellos el duplo más regio del paraíso conducido por Mónica Naranjo.

Pese a que todo aparenta ser una circunstancia estupenda, a Gonzalo Montoya (novio de Susana) no le «cae bien» la ‘tentación’ preferida de su chica, a quien se refirió como «un estúpido y anacleto» (y se quedó tan a gusto). El sevillano se aplica a la perfección aquella frase que reza que ‘es preferible quedarse con la culpa, que con las ganas’, y la lleva al extremo más mayúsculo:

«Lewis es un auténtico paleto; no me conoce, pero en el momento en que me conozca me va a pedir perdón y yo le voy a decir que se vaya a la playa a surfear olas y que se caiga. Le voy a coger del pelo y se lo voy a cortar del tirón», manifestaba Gonzalo en los totales a cámara que se emitieron el jueves 7 de febrero de 2020.

En lo que Lewis le deseaba «lo mejor» a Susana, Gonzalo continuaba calificándole como «cara antigua», a lo que añadía que «se cree que por tener californianas es surfero y la única tabla que ha visto es porque es carpintero». Lo que se dice perder la fuerza por la boca (menos mal que no le ve como «competencia»).

Mientras tanto, a la que ganara la 14ª edición de ‘Gran Hermano’, ‘La isla de las tentaciones’ le ha «hecho pensar mucho, replantearme mi vida, replantearme mi relación y también ver una cara de Gonzalo que o no conocía, o yo no quería ver». Admite que «vine aquí a recuperar la ilusión con Gonzalo y me he encontrado otras cosas diferentes que no tienen nada que ver… Necesito consultar con la almohada qué es lo que siento» y, aunque su respectivo pensó en su día que «en el momento en el que le comente a Susana lo que (Lewis) ha dicho de mí, ella va a decir ‘tachado de mi lista'», nada más lejos de la realidad.

A pocos días del inevitable desenlace (y de conocer la ‘resolución’ sentimental de cada pareja), Susana ha publicado en sus stories de Instagram una instantánea junto a Lewis y Jusseth Medina en la que aparecen abrazados en la playa y que ha titulado como «dos modelos y una tortuga». Después de varias semanas mordiéndonos las uñas al contemplar las actitudes de Gonzalo, y de escuchar de la boca de Susana eso de que «parece que tengo que ser más tolerante por llevar tanto tiempo con él, porque no puedes tirar todo por la borda por un comentario», la murciana se ha desatado y lo mejor es que Lewis ha compartido el post en su perfil y ha aprovechado para dedicarle unas tiernas palabras:

«Eres muy grande, Susana. Espero verte dentro de poco y hacer algo divertido juntos».

De esta sutil manera, Susana ratifica el buen(ísim)o nexo que mantiene con Lewis, con quien confiesa que le «ha gustado compartir esta experiencia». Y así, señores, es como triunfa (por encima de todo) el saber estar, los buenos modales y el respeto más absoluto.

La impactante reacción de Fiama: «Soy lamentable, me quiero morir»

Fiama es plenamente consciente de que todavía «no puedo dar muchas explicaciones» por cuestiones de contrato, pero ha expresado las sensaciones que le han nacido al visionar el octavo capítulo de ‘La isla de las tentaciones’ en sus stories de Instagram:

«Estoy viendo el capítulo de hoy», comenzaba avisando, al tiempo que confesaba que «solamente» podía reírse al ver «mi parte de absoluta payasa».

Tal era el shock que sufría que afirmó que «hoy entiendo perfectamente que me pongan a parir porque soy muy lamentable«; una actitud de la que manifestó sentirse avergonzada y que, de algún modo, trató de justificar: