‘Delcygate’, lo que hay en las grabaciones del aeropuerto: «Ella no quiso que le revisaran las maletas»

El 20 de enero de 2020 fue el día clave en el que se dio una situación grotesca: el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, yendo de madrugada al Aeropuerto de Barajas a recibir a la número dos del chavismo de Maduro, Delcy Rodríguez, y de ahí todas las especulaciones posibles.

De lo grave de la situación, de la no dimisión del ministro ni su cese por el Presidente, de lo delicado del tema a nivel diplomático y sobre todo, de las mentiras vertidas en la cara de todos los españoles, las imágenes grabadas y aún no publicadas por AENA se postulan como absolutamente determinantes.

En ‘El Programa de Ana Rosa’ de este 19 de febrero de 2020, la periodista Ana Terradillos aseguró conocer de primera mano lo que hay en las imágenes grabadas en el Aeropuerto Adolfo Suárez en lo relativo al conflictivo encuentro.

¿Por qué son tan importantes estas imágenes? El ministro Ábalos no ha dado tiempos, por no decir que no ha dado absolutamente nada y lo que ha dado es bastante susceptible de ser mentira. El socialista dijo que esto fue un acto protocolario de despedida, pero muchos asistentes aseguran que se trató de bastante más tiempo que una simple despedida. Y además se produjeron dos encuentros, uno en el avión y otro en la sala VIP del aeropuerto.

Ana Terradillos, la periodista de la Cadena SER y, en este caso, de El programa de Ana Rosa, aseguró que las pistas de aterrizaje y la sala VIP del aeropuerto no son territorio schengen (algo determinante a nivel diplomático y que ha defendido a capa y espada Ábalos), según sus fuentes policiales, y además aportó toda esta información al respecto:

Lo que recoge la primera cámara es e coche de la delegación española, vemos a Ábalos, a su asesor y al comisario de la Policía. Llegan desde la pista hasta la escalinata del avión. Allí está esperando Delcy Rodríguez.

La cámara no recoge cómo Ábalos sube la escalinata del avión, eso nos lo perdemos.

Tenemos un periodo de una hora de reunión, según Ábalos de 20 minutos, según la Policía, de una hora.

Después llega otra vez el mismo coche policial y se vuelven a montar los tres. Ese coche se dirige hacia la sala de ‘terminal privada’… Y en esas imágenes podremos ver cómo llegan esas dos furgonetas de la delegación venezolana con Delcy Rodríguez y otras cuatro personas más. Las cámaras recogen cómo se saludan a pie de pista y después Ábalos y Delcy se van a una sala VIP de lujo, con tocador, con ducha…

El ministro Ábalos dijo que nunca se había reunido en esa sala VIP, y resulta que sí porque lo recoge la cámara.

Las imágenes nos van a dar idea de si Delcy pasó algún tipo de control policial, y yo creo que no.

Y uno de los asuntos mollares, las maletas de la discordia:

Yo lo que sé es que hay un conflicto entre la Guardia Civil y Delcy Rodríguez porque ella no quiere pasar el control policial con sus maletas. No sé cuántas llevaba. Pero sí hay un conflicto policial en esa línea porque ella dice que es diplomática. Llaman a la Policía y a partir de ahí esas maletas no son revisadas.

¿Qué llevaba Delcy en las 40 maletas?

