Eduardo Inda apabulla a una Angélica Rubio que ataca a Okdiario para frenar los zascas contra Pablo Iglesias: «¡Eres una mentirosa!»

Está claro que le va en el sueldo a Angélica Rubio, exasesora de José Luis Rodríguez Zapatero, dejarse la vida y hasta el prestigio por defender al Gobierno de coalición social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

La tertuliana, en ‘laSexta Noche‘ del 14 de marzo de 2020, protagonizó una esperpéntica intervención tratando ya no solo de defender lo indefendible, la presencia del vicepresidente segundo en la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en La Moncloa, sino también atacar a un medio como Okdiario, dirigido por Eduardo Inda.

El ‘pecado’ del director navarro no fue otro que el de criticar durante la tertulia política la tremenda imprudencia de Pablo Iglesias al presentarse en el Palacio de La Moncloa sin las preceptivas medidas de seguridad por mor de la cuarentena a la que está sometido después de que su pareja, Irene Montero, la ministra de Igualdad, diese positivo en la prueba para detectar si tenía coronavirus.

Inda, en su turno de intervención comentaba lo siguiente sobre el también líder de Unidas Podemos:

Francisco Marhuenda, de fondo, comentaba:

Inda insistía:

En ese instante se desataba Angélica Rubio, que saltaba a la yugular de Inda a cuenta de una información del pasado 11 de marzo de 2020 sobre el posible cierre de Madrid por tierra y aire a cuenta de la crisis originada por la pandemia del Covid-19:

Un pésimo ejemplo es publicar noticias falsas que provocan el pánico y a que la gente salga en desbandada huyendo de Madrid. Pide tú ejemplo porque has sido tú el que las has publicado. Un pésimo ejemplo de lo que no tiene que ser.

El de Okdiario se defendía:

No, no, no, las habrás publicado tú. Yo no he publicado ninguna noticia falsa. No mientas, eres una mentirosa.