María Claver pone de los nervios a Fernando Garea con el último ‘enchufado’ de Sánchez

La regeneración prometida por Pedro Sánchez pasaba por enchufar a los amigos de la infancia en cargos de alta dirección.

Es el caso de José Ignacio Carnicero, arquitecto, urbanista y mejor amigo del Presidente; tanto, que Sánchez lo ha nombrado nuevo director general de Agenda Urbana y Movilidad.

Sin duda el tema de este 4 de junio de 2020 en los mentideros mediáticos, como ‘El Programa de Ana Rosa’ de Telecinco, en el que el devenir del debate dejó una agria disputa entre los tertulianos que rodeaban a Ana Rosa Quintana, María Claver y Fernando Garea.

Y es que a Garea no le gusta ni un pelo que se acuse de enchufismo y nepotismo al Pedro Sánchez y su Gobierno, pero la tertuliana lo tiene más que claro, lo que generó la tensión entre ambos:

María Claver: Este no es el peor caso de nepotismo que hemos vivido en este Gobierno, el caso más claro es el de un vicepresidente y una ministra en el que se da la circunstancia de que ella está bajo el paraguas, desde el punto de vista del organigrama del Gobierno, de él. Y lo tomamos como algo natural pero es un caso de nepotismo de libro.

Fernando Garea: No conozco el caso concreto de este nombramiento, pero es curioso que para justificar la crítica hay que buscar otras cosas colaterales como las que acabamos de oír. ¡Qué tiene que ver!

María Claver: Estás esta mañana despejando balones del área.

Fernando Garea: Es que jugar un partido con 20 balones es muy difícil…

María Claver: En ningún organismo internacional se autorizaría este organigrama de Iglesias y Montero…

Fernando Garea: Estamos hablando de otra cosa…

María Claver: ¿Pero es un caso de nepotismo o no?

Fernando Garea: No hablamos de otros casos, hablamos de este. Que para justificar que hay un escándalo en algo sacas un tema que no tiene nada que ver.

María Claver: ¡Pero si es el mismo Gobierno! Mira, antes de venir a este programa te pediría que me mandes un mensaje con los temas que puedo tratar.

Fernando Garea: No, no, habla de lo que quieras. Una vez que empiezas, ya no paras…