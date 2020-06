Fani cierra el círculo del sexo en Mediaset: de la cama de República Dominicana con Rubén a consumar con Christofer en ‘La casa fuerte’

Como era de esperar, la participación de Fani y Christofer en ‘La casa fuerte’ está trayendo mucha cola, y no es para menos, pues, aunque la tormentosa relación que mantienen con Oriana parece ser el centro de su concurso, lo cierto es que la pareja de ‘La isla de las tentaciones’ tiene mucho más que ofrecer. Así lo han demostrado en su primera semana de concurso, en la que, entre otras cosas, han discutido y se han reconciliado con un ardiente edredoning que, inevitablemente, nos ha transportado a los vividos en República Dominicana a mediados de 2019.

Aunque asegure sentir «vergüenza» al ver el clip manteniendo relaciones sexuales con su futuro marido (lo cual muchos internautas no comprenden después del indecoroso episodio con Rubén), Fani ya ha protagonizado momentos íntimos televisados en dos realities de los tres de los que ha formado parte. ¿Era a esto a lo que se referían ambos cuando decían que entraban a ‘La casa fuerte’ para demostrar lo consolidado que está lo suyo? Es muy probable que la idea original fuera otra, pero una alegría adicional tampoco hace daño a nadie, por más que Marzoli se empeñe en rebatirlo, y si, además, impulsa a posicionar al programa en lo más alto del prime time (la gala del jueves 18 de junio de 2020 alcanzó una cuota del 21.6%), mejor que mejor.

— Fernando with sign (@Fernandowithsi1) June 18, 2020

Oriana: Cuando he visto las imágenes de Fani y Cristopher en la cama me he acordado de Fani y Ruben

Muy real #LaCasaFuerte3 pic.twitter.com/gvBY8EeCK7

— MontySuescun 💫🚌💄 (@MontySuescun) June 18, 2020