Las siniestras contradicciones de Fallarás: llora cuando VOX utiliza una imagen suya mientras aplaude que Podemos señale a la prensa

Pablo Iglesias sigue al acecho con su particular caza de periodistas. El vicepresidente segundo del Gobierno de España, ha declarado la guerra a aquellos medios de comunicación que se han atrevido a informar sobre el ‘caso Dina’.

Aunque parece una obviedad que esta postura es más propia de un régimen totalitario al más puro estilo chavista, hay algunos periodistas ‘amiguetes’ del Gobierno a los que este acoso a medios les parece correcto. Es el caso de la periodista Cristina Fallarás, quien este 6 de julio de 2020, en ‘Todo es mentira’ (Cuatro), le ha tendido la mano a Iglesias.

«Si Iglesias tuviera algo penal estarían tratando con los tribunales, como no han cometido ningún delito, no son los tribunales quienes tienen que juzgar. Entonces, en una ciudad lo que no se juzga en los tribunales, se filtra a la prensa. La prensa os lo digo yo, con 35 años de profesión, debe contrastar la información y sin embargo, todas las cloacas, ¿de dónde se han basado? Las cloacas no se han basado en los tribunales, ¿quién intervino? Inda y compañía, que hablen, ellos han participado, son ‘villarejistas’ y esto no es una causa general contra el periodismo», ha expresado Fallarás. «Señalamiento es otra cosa, porque ahora hay una indignación bestial…», ha afirmado la periodista.

Fallarás recuerda el último acto de campaña de VOX

Aunque esta cacería cuenta con su beneplácito, Fallarás ha criticado que durante el último acto de campaña de VOX, pusieran las imágenes de Carme Chaparro, de Ana Pastor y la suya, «para que todos gritaran «¡matadlas, matadlas!» no recuerdo que los grandes ofendidos dieran la cara por nosotras, no recuerdo que la APM lo denunciara ¿Qué pasa ahora? ¿Acabamos de descubrir que el periodismo y la política van juntos? ¡Claro que van juntos!», ha sentenciado.

Desde que saliera a la luz el ‘caso Dina’, Pablo Iglesias ha tenido una actitud desafiante hacia los medios que han sacado a la luz toda la verdad sobre su implicación en el caso. De hecho, ha dicho que «se nota» que «la derecha» y sus «medios» de comunicación quieren «sacar» a Unidas Podemos del Gobierno. Según el vicepresidente segundo, se han dicho «barbaridades que nunca antes se habían escuchado» y que «cuando todo eso falla» recurren a mecanismos como el que «se está utilizando en el conocido como ‘caso Dina'».