Inda pilla en otro renuncio a Iñaki López: «Se os ha olvidado poner el corte donde Iglesias me llama tipejo»

No se puede tapar el sol con un dedo.

Iñaki López y los responsables del equipo de realización de ‘laSexta Noche’ trataron en el programa del 11 de julio de 2020 de ocultar los graves insultos de Pablo Iglesias hacia la figura de Eduardo Inda.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Unidas Podemos llamó desde la sala de prensa del Palacio de La Moncloa «tipejo» al director de Okdiario. Sin embargo, en la tertulia política del segundo canal de Atresmedia tuvieron un ‘fatal olvido’ y no pusieron ese corte en concreto.

El propio afectado, integrante habitual de ‘laSexta Noche’, aprovechó su turno de palabra para recordar a López que, curiosamente, no habían reproducido el fragmento en el que un desatado Iglesias aprovechaba para meterse directamente con él:

Bueno, yo soy el más insultado de la historia del mundo mundial por el señor Iglesias y por Podemos. En esa rueda de prensa se os ha olvidado poner que él me llamó tipejo. Él dijo ‘y Eduardo Inda es un tipejo’. Y antes había justificado el insulto, habló de naturalizar el insulto para dar paso a ese insulto hacia mí donde me llamó tipejo. También dijo en el mes de marzo que había que meterme en la cárcel. Lo dijo él y su compañera sentimental, Irene Montero, al día siguiente. A mí me ha llamado de todo por su orden.