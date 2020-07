Javier Ruiz sale al rescate del soldado Sánchez para defender la mentira del comité de expertos que ni el propio Gobierno es capaz de sostener

Parece tremebundo que dos días después de que se destapara la mentira del comité de expertos para la desescalada que nos vendió Pedro Sánchez, todavía hay quien quiere defender esta falta de escrúpulos y transparencia.

Es el caso del tertuliano Javier Ruiz, expresentador de Cuatro y ahora en la Cadena SER, que demostró este 31 de julio de 2020 que es capaz de ponerse a defender lo indefendible en televisión y ni inmutarse. Fue en ‘El Programa del verano’, donde Ana Terradillos le permitió decir todo tipo de falsedades, pero por suerte estaba en la tertulia Isabel San Sebastián, que con solo una frase desmotó toda la diatriba de un Ruiz siempre fiel al gobierno de coalición.

El día 4 de abril hay una primera mención al comité de expertos, la hace efectivamente Pedro Sánchez. Ese comité diseña cómo va a ser la desescalada y lo forman: Raquel Yotti, Manuel Muñiz, Carlos Cuerpo, Ana María García, Antonio Plasencia… La lista es pública.

Y ese comité diseña qué distancias de seguridad hay que tener, qué parámetros hay que seguir. Ese comité de expertos existe. Decide y diseña esto. Y a partir de aquí cuando empezamos la desescalada son los técnicos del ministerio de Sanidad los que van evaluando parámetros. Entonces se quieren confundir los dos y se dice que este comité no existe. Los técnicos existían y lo lleva diciendo Illa desde hace dos meses….Querer confundir las dos cosas es que no se entiende o no se quiere entender.

Se ha dicho que el comité era falso y no es verdad. Desde el primer momento se dijo que no se iban a hacer públicos porque la ley de protección de datos lo impide. Y se dice explícitamente quién está tomando la decisión. Y tercero, hay un partido político que se empeña en que no lo quiere entender. Y quien no lo quiera entender, ¡pues limpiemos las orejas!