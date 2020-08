El loquísimo año de Marta López: fue la ‘cornuda’ de España como entretenimiento en plena pandemia y ahora termina fatal en la tele y con Covid-19

El año 2020 de Marta López no ha sido malo ni mucho menos, simplemente ha sido loco y desfasado.

La ex del segundo Gran Hermano, por empezar por lo bueno, en apenas seis meses ha cambiado de novio -siempre suele ser para mejor- y ha trabajado durante varios meses con un buen contrato de Mediaset y en el principal programa de la casa, Sálvame.

Lo malo es que la acaban de despedir fulminantemente de la empresa y por algo tan feo como haber puesto en riesgo a sus compañeros. Estamos viviendo una pandemia en todo su esplendor pero eso no ha sesgado ni un ápice en las vacaciones a todo tren de Marta López. El resultado final, según el portal ElPlural.com, es que la excolaboradora de Sálvame ha contraído el virus dando positivo por Covid-19.

Derivado de ello, en todo Telecinco están haciendo un proceso tremendo de aislamiento de los colaboradores titulares y tirando de gente de segunda fila; Vasile está cabreado como un mono y la cuenta corriente de Marta López se va a ver muy afectada en los próximos meses quedándose sin todo lo de la tele.

Pero no solo es negativo lo que el 2020 le ha traído a Marta López, porque es necesario recordar en este punto que ese contrato con Mediaset lo consiguió también en estos meses y derivado de una desgracia: el Merlosgate.

Marta se convirtió en el personaje principal y necesario del confinamiento general en España, gracias a que su novio entonces, Alfonso Merlos, cometió el desliz de dejar ver tras él y desnuda a una chica en pleno programa de tertulia política en internet. La chica resultó ser reportera de Telecinco y para qué quieren más.

En Periodista Digital, donde descubrimos todo el pastel, lo pasamos en grande con todo el proceso que ayudó a aliviar, por qué no decirlo, la aburrida cuarentena de los españoles y a tener un temazo que exprimir al máximo a todos los espacios de cotilleo de Mediaset. Y a Marta la hicieron fija en Sálvame y eventual en Ya es mediodía.

Varios meses después, la ex de Crónicas Marcianas había encontrado de nuevo el amor después del desengaño con Merlos. Efrén Reyero, el primer tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa -hablamos del año 2008- es su nueva pareja sentimental, aunque ahora el amor se le haya visto mermado a Marta por problemas de trabajo y salud.

Veremos cómo finaliza la ex de Sálvame su loquísimo 2020, estaremos al tanto.

El testimonio que molestó sobremanera a Vasile fue este de Marta López el pasado 14 de agosto de 2020, cuando estuvo en Sálvame:

Rafa Mora diciendo que pongo en peligro a los compañeros y que me prohiban la entrada en Telecinco y una serie de cosas que jamás haría… Igual que hice un parón en las vacaciones para venir el lunes y había estado en un barco y con mucha gente, pues me hice las pruebas antes de entrar. Y ahora he hecho lo mismo. Me sentí señalada y hubo compañeros más normales echándome la bronca que considero que estaban en su derecho. Pero eché de menos una llamada. Nadie me ha llamado.