La sustituta de Ana Rosa no se corta un pelo con unas okupas y se monta una trifulca tremenda: «¡Buscad un trabajo!»

La okupación ilegal en España está alcanzando costas muy preocupantes, y particularmente en Cataluña el asunto empieza a desbordar. De ahí surge esta trifulca televisiva tan necesaria para que las autoridades comiencen a ponerse las pilas.

El telón de fondo son dos chicas que ocuparon ilegalmente una cosa propiedad de un banco en Pallejà, el municipio tan apaleado por la okupación en Barcelona, por el que pagaron 4.000 euros y finalmente han sido desalojadas. Después de esto, acceden a una entrevista en ‘El Programa del verano’ de Telecinco, presentado por Patricia Pardo, y eso solo podía acabar de una manera.

Patricia Pardo: Me hubiese gustado que dieseis la cara, los vecinos la ha dado pero vosotros no queréis hacerlo.

Okupas: Claro, yo soy una persona joven y no quiero salir perjudicada en esta situación. ¿O siempre somos nosotros el papel de malas?

Patricia Pardo: Bueno, de momento tenéis el papel de okupas.

Okupas: Ya estamos dando la cara porque si no hubiésemos querido hablar no hablamos. […] Nosotras pagamos 4.000 euros por la casa. Pero estas cosas legales no hay que hablarlas en televisión.

Patricia Pardo: Esto se llama okupación y no son cuestiones legales. Esa casa no cuesta 4.000 euros. ¡Vosotras sabéis que estáis tratando con una mafia!

Okupas: Ya, pero quién está dentro de la casa, ¿nosotras o la mafia?

Patricia Pardo: ¡Es que esto es tan absurdo!

Okupas: Patricia, tú como presentadora debes de ser un poquito objetiva y nos estás atacando bastante. No entiendo por dónde van los tiros.

Patricia Pardo: Te doy toda la razón.

Okupas: Hemos intentado hablar con vosotros, hemos dado la cara, no podemos hacer nada y nos estáis atacando.

Patricia Pardo: No, no la habéis dado. Lo que ocurre es que cuando os sentís acorraladas por las preguntas no queréis seguir con la entrevista.

Okupas: Aquí terminamos la entrevista, búscate otros cinco minutos de televisión porque con nosotras ya no.