Ana Rosa Quintana dispara la pregunta clave a Illa: «¿Hubiera tenido narices con Cataluña?»

Es lo que tiene llevar al programa a Javier Ruiz, que al final acabas queriendo callarle la boca de un plumazo.

Eso es lo que le debió pasar a Ana Rosa Quintana este 1 de octubre de 2020 en su programa matutino en Telecinco, porque consiguió sacar de pronto una frase que está en todo el centro de la polémica.

El Gobierno tiene una batalla descomunal abierta en contra de la Comunidad de Madrid y de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por más grupos de trabajo conjuntos que hagan y ruedas de prensa buenistas que den. Y los madrileños, entre los que se encuentra Ana Rosa, hartísimos de las mentiras y del bodrio. Y todo esto a punto del cierre de la Comunidad.

Cada autonomía es radicalmente distinta. Yo me pregunto si Illa hubiera publicado esta orden si la situación hubiera sido en Cataluña, si hubiera tenido las narices de hacerlo.

Y es que dio Ana Rosa en el quid de la cuestión. Si los conflictos de la índole que sea son en Cataluña o el País Vasco el cuidado es máximo, la sensibilidad, exhaustiva. Pero si es Madrid, Madrid todo lo aguanta, con Madrid hay que ejemplarizar, a Madrid se la puede golpear. Total, si además, está gobernada por la derecha…

En el mismo espacio, apenas unos minutos después, apareció un inmunólogo habitual de El Programa de Ana Rosa, Alfredo Corell:

A mí sinceramente la situación, estos vaivenes y enfrentamientos, que dejan la salud pública de lado y responden a otros intereses, me empiezan a dar náuseas. No es cuestión de cerrar o no cerrar Madrid, pero los casos se han disparado y se han dejado de hacer test a los contactos estrechos…