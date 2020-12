El amargor de Prat por el concierto de Raphael: "Yo intentando excluir a gente de Nochebuena y..."

El tema del fin de semana, sin duda, ha sido el concierto de Raphael en el WiZink Center para alrededor de unas 4.000 personas el sábado 19 y otras tantas el domingo 20, porque ya saben que los ánimos están muy caldeados en el arranque de la semana de Navidad, cada uno haciendo las cuentas sobre dónde puede ir y con cuántos se puede juntar a cenar (dependiendo de qué comunidad autónoma).

De modo que en esas se metió el presentador de Cuatro al día, Joaquín Prat, este lunes 21 de diciembre de 2020, aunque de una forma tan endeble -y un poco populista- que no se sabe muy bien lo que opina realmente o si tiene siquiera una opinión al respecto.

Lo gracioso es la queja en sí, porque el presentador de Mediaset aseguró estar aún, a tres días de Nochebuena, echando cuentas de a quién puede excluir de la cena en su casa:

Ya saben que Raphael celebra sus 60 años sobre los escenarios y lo ha hecho con dos conciertos este finde semana en el WiZink Center. El sábado reunión a 4.200 personas y el domingo a 3.600, dicen los organizadores que cumpliendo la normativa de los foros, la distancia, el uso de mascarillas, la toma de temperatura, etc., pero claro, esto ha generado un enorme debate social. Yo intentando excluir a la gente de la mesa de Nochebuena porque somos más de seis y resulta que 3.000 personas en un concierto.

Probablemente no era el momento de hacer esto, pero sí es cierto que el aforo estaba limitado al 25%… Algunos estarán pensando si no pueden ir a ver a su equipo de baloncesto o de fútbol… Y no es lo que sucede dentro, sino lo que pasa antes o al salir.