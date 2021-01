Vicente Vallés alborota ‘El Hormiguero’ al explicar a Pablo Motos qué opina de quienes le tildan de «facha»

Vicente Vallés alborotó ‘El Hormiguero’ al hablar sobre quienes le tildan de “facha” por sus críticas al Gobierno PSOE-Podemos, especialmente en la nefasta gestión de la crisis del COVID-19.

Pablo Motos, durante el programa del 11 de enero, preguntó al periodista cómo se tomaba las críticas a su trabajo cuando las hordas de la extrema izquierda le acusan de «fascista» en las redes sociales.

Es importante recordar que la campaña de radicales contra Vicente Vallés fue liderada, entre otros, por figuras de Podemos como Pablo Echenique, quien llegó incluso a atacar a Felipe VI por entregar un premio al presentador del telediario.

«De repente eres estupendo y mañana eres cualquier cosa: un comunista o un fascista. De manera que esto es parte de las circunstancias que se generan alrededor de una profesión que al final es pública y el público también tiene su derecho a opinar. A unos les gusta más y a otros menos», explicó Vallés.

«Esto es parte de las circunstancias que se generan en torno a una profesión que es un trabajo hacia el público y el público tiene también derecho a opinar«, sentenció.

A pesar del enfado de Podemos y la extrema izquierda por los ‘zascas’ del periodista, Vallés se ha asentado como líder absoluto de los informativos del prime time, un tramo muy competido en el que ha logrado superar holgadamente a Pedro Piqueras en Telecinco y Carlos Franganillo en TVE.

“Nosotros contamos la verdad todos los días. Es nuestro trabajo” – @VicenteVallesTV es uno de los referentes de la información en nuestro país #VallésEH pic.twitter.com/dSRMJJGXXp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2021

Incluso, Pablo Motos ha destacado que Vicente Vallés se ha convertido en un referente de la información y que en el informativo que dirige y presenta hace pensar a la audiencia.

«Yo creo que ese es el trabajo de los periodistas. La información tiene un componente también de análisis, de explicación, de poner las noticias en su perspectiva porque las cosas pasan por algo y tienen consecuencias. Y creo que es también parte del trabajo periodístico», ha recalcado Vallés.

A pesar de ser una gran responsabilidad, afirmó que lo llevaba bastante bien.

“No me siento especialmente presionado, me siento muy responsabilizado pero como me sentía antes también. La responsabilidad de hacer siempre el mejor informativo posible, que no deja de ser un servicio público más allá de que trabajes en una empresa comercial como es la nuestra», ha apuntado. «Es un trabajo que creo que es importante para la sociedad el que hacemos todos los periodistas y tratamos de hacerlo lo mejor posible», indicó en ‘El Hormiguero’.

Vallés aprovechó para confesar a Pablo Motos que no está dispuesto a pisar el freno pese a las presiones de la extrema izquierda.

«Nosotros contamos la verdad todos los días. Es nuestro trabajo. Nos podemos equivocar en alguna ocasión, como todo el mundo en su trabajo, pero creo que contar la verdad es el fundamento de los periodistas», advirtió.

El detonante de la ira progre

El director y presentador de ‘Noticias 2’ recordó que «esta discusión se inicia a principios de mayo, un día en el que pusimos en cuestión los datos sobre muertes que se estaban ofreciendo desde el Gobierno».

«Lo hicimos porque considerábamos que teníamos que buscar la verdad de los hechos. Y los datos que se estaban ofreciendo eran solo relativamente ciertos. Eran ciertos aplicando un determinado criterio de contabilización, pero no el criterio de contabilización que debía exponer el número total de muertes que de verdad estaba costando esta pandemia«, indicó Vallés.

«Hubo que esperar unos meses para que las noticias que estábamos dando en mayo fueran confirmadas por otros organismos e, incluso, por otros medios de comunicación. Pero la realidad es que lo que decíamos en mayo era cierto», afirmó.