La obsesión de Echenique con Vallés es tan aguda que ahora también ataca a Felipe VI por premiar al periodista

Si Superman tenía problemas con la criptonita, a los de Unidas Podemos les sucede algo igual con periodistas como Vicente Vallés.

La banda de Pablo Iglesias ha puesto en el ojo del huracán al presentador de la segunda edición de las noticias de Antena 3 y cada vez que pueden tratan de vejarlo en las redes sociales.

Sin embargo, Vallés sigue aumentando su prestigio, tanto en audiencia como en premios.

Precisamente, el último otorgado, el Francisco Cerecedo, a manos del Rey Felipe VI ha provocado el ataque del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique.

Al podemita argentino no se le ha ocurrido mejor idea que mostrar su disconformidad con el hecho de que el monarca premie al periodista de Atresmedia e, indirectamente, pone como ejemplo de buen periodismo, el que a él le gusta, el que hace Jesús Cintora en RTVE.

De paso, recomienda al Rey de España que al menos se guarde para sí sus preferencias y su ideología:

Claro está, cuando sales con esa clase de mensajes, la respuesta en la red social Twitter iba a ser contundente en contra de Pablo Echenique por etiquetar ya no solo a Felipe VI, sino a todos los españoles porque, según su peculiar criterio, si sigues a Vallés es que eres de derechas. Un ‘portento’ el portavoz podemita en la Carrera de San Jerónimo:

No sé, no sé… Yo soy Rey y no me escondo: combato la interpretación económica de la Historia, más conocido como comunismo, por ser una banalidad, así como forma infantil del Estado. En fin, por perturbar las inteligencias.

— Álvaro Sánchez Hernández (@AlvaroSH91) November 21, 2020