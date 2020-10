Vicente Vallés descubre los planes ocultos de Pablo Iglesias con su invectivas contra Felipe VI

Ni en fin de semana se salva la tropa podemita de uno de sus principales ‘dolores de cabeza’.

Vicente Vallés, que raro es el día que de lunes a viernes no sopapea a los de Pablo Iglesias, ahora también tiene por costumbre hacer artículo en el diario La Razón.

Y este 18 de octubre de 2020 el presentador de los informativos de la noche de Antena 3 descubre qué se esconde detrás de las intenciones de Unidas Podemos con sus ataques contra la Corona española.

Vallés asegura que el gran problema del actual Gobierno es que Pedro Sánchez creyó haber apagado foco y no se da cuenta del peligro que tiene a sus espaldas, en este caso el haberse aliado con los morados:

Presidir un gobierno ya es suficiente complicación si, como complemento, hay que compartirlo con un socio ajeno. La dificultad de la tarea se dispara al alza si ese socio ajeno no tiene como objetivo prioritario la gestión de los problemas, sino menoscabar el régimen político imperante para establecer otro. Meterse en los zapatos de Pedro Sánchez supone imaginar al bombero que acaba de apagar un foco, y que no se percata de que otra llama se acaba de desatar a su espalda. El riesgo es que el bombero se deje vencer ante la inmensidad de la labor que le corresponde acometer. Y viendo, como ve a diario, que los amigos que le llevaron al poder tienen agenda propia y no siempre complementaria, sino contradictoria y hasta incompatible.