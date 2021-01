Vicente Vallés desvela el bulo del Gobierno sobre el IVA de la luz y Echenique hace cortocircuito: “Manipulador”

El Gobierno de Pedro Sánchez se está electrocutando con el precio de la luz.

El PSOE y Podemos recibió un alud de críticas por haber atacado los aumentos en el precio de luz mientras estaba en la oposición, pero permitir su coste más alto en la historia mientras está en el Gobierno.

Al no tener cómo justificar su doble vara de medir, el Gobierno PSOE-Podemos volvió a mostrar su verdadero rostro: la difusión de bulos a toda la población y su obsesión con la recaudación a través de los impuestos.

El Gobierno de Pedro Sánchez intentó paliar las críticas lanzando un gran bulo: la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, afirmó (así como ya hizo falsamente con las mascarillas) que no podía bajar el IVA del 21% en el recibo porque no estaría en línea con lo que se marca por parte de Europa.

La mentira cayó por su propio peso, ya que países como Alemania, Francia o Italia tienen una tasa impositiva inferior a la que se cobra en España.

En un intento por engañar a la población, María Jesús Montero. Montero destacó que “España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso que, a juicio de la Comisión, se hace de forma abusiva o excesiva respecto al IVA reducido o superreducido”. Sin embargo, Bruselas no podría vetar esa subida, ya que sólo dispone de un “comité consultivo”.

En este sentido, fuentes de la Comisión Europea afirmaron a OklDiario que únicamente el Gobierno debería consultar al llamado Comité del IVA, aunque esto es mero trámite.

Es decir, se podría bajar perfectamente el impuesto, incluso aunque este órgano pusiese alguna pega de tipo jurídico o tributaria. Es más, el Ejecutivo podría bajar el IVA sin haber llevado a cabo esa consulta. El proceso de consulta es una pura formalidad.

El bulo del Gobierno PSOE-Podemos también fue desenmascarado por Vicente Vallés.

Al presentador de la segunda edición de las noticias de Antena 3 del 13 de enero de 2021 le han bastado tres minutos para soltar tal descarga al Ejecutivo socialcomunista que ha dejado como resultado un achicharramiento de todo el Consejo de Ministros.

“En aquel momento se demostró que la Unión Europea no ponía ninguna pega para bajar el precio de las mascarillas, como ya había hecho Italia o Portugal, y el Gobierno de España se vio obligado a bajar el impuesto. Ayer la ministra María Jesús Montero volvió a poner la excusa de Bruselas diciendo que la Unión Europea no recomienda que España baje el IVA de la luz”, indicó.

Dice la ministra que no está en línea con Europa. Pues bien, Antena 3 Noticias ha hecho una consulta ante las autoridades europeas en Bruselas y la respuesta es que no hay nada que impida al Gobierno español bajar el IVA de la luz. En una directiva de la Unión Europea, en su artículo 102, esta directiva dice textualmente que «los Estados miembros podrán aplicar un tipo impositivo reducido al suministro de gas natural, electricidad y de calefacción urbana siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia.