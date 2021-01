Patetismo al servicio de Cintora y TVE: «¿Dónde está Casado con su pala?»

Con el regreso de Jesús Cintora a los mandos de su ‘Las cosas claras’ hecho a medida por y para los podemitas del Gobierno, han vuelto también a TVE los comentarios fáciles, absurdos y vacíos, para la risotada facilona del presentador.

Y eso, que se lo sabe a la perfección Javier Gallego, tertuliano podemita como pocos y por tanto, predilecto de Cintora, es lo que sacó en cuanto pudo en el programa de este 19 de enero de 2021. La pena es que somos todos los españoles quienes le pagamos por estos comentarios tan deleznables.

El tema a abordar es la marcha probablemente precipitada de la UME de Madrid, que aún no ha recuperado la normalidad total tras el paso de la borrasca Filomena:

Hay un problema y una contradicción. Si estás declarando zona catastrófica, ¿por qué pasas a nivel de emergencia 1? Y más grave… Que no conozcan cómo funcionan los niveles de emergencia de tu propia región. Dice muy claramente que la intervención estatal es solo para niveles superiores, para el 2, entonces lo pierdes… Desde el Ayuntamiento y la Comunidad se han dado cuenta del error, pero lejos de reconocerlo, acaban achacando al ministerio del Interior que hagan lo que tienen que hacer, porque ustedes acaban de declarar nivel de emergencia 1. Que evidentemente no estamos en uno porque no hay quien camine por ciertas calles, y la cantidad de basuras y de e obstáculos todavía es alucinante.