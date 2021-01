El Covid de Cintora deja KO a los podemitas que ya lloraban por su destitución de TVE

Nada hay que les guste más a los podemitas que un buen drama, alguna injusticia de la que quejarse. Así que este 7 de enero de 2021 vinieron durante todo el día en redes sociales protestando por la ausencia inesperada de Jesús Cintora al frente del mediodía de TVE.

Y es que sorprendió mucho que a las 13.00 horas de este jueves no apareciera el presentador habitual de Las Cosas Claras, que no había faltado ni un día desde que el programa echó a andar allá por mediados de noviembre de 2020. En su lugar apareció la periodista Ane Ibarzabal, pero no dio absolutamente ninguna explicación de la ausencia del titular.

Nadie en TVE en toda la jornada abrió el pico, ni el propio Cintora, hasta las 10.30 de la noche, cuando el propio aludido colgó el mensaje en Twitter:

Me encuentro bien, pero he dado positivo en coronavirus. Muchas gracias a quienes estáis preguntando. Toca cuidarse. El programa de televisión sigue con un gran equipo y la gran Ane Ibarzabal. Lo más importante es tener salud y a por ello voy. Miles de gracias, de nuevo — Jesús Cintora (@JesusCintora) January 7, 2021

Esto explicaba muchas cosas, pero quedarán sin motivo los silencios de la cadena pública durante tantas horas y una forma de comunicación hacia el exterior lamentable.

Imaginen tantas horas a los podemitas protestando en Twitter por el supuesto despido de Cintora, que tampoco habría sido de extrañar atendiendo a los números del programa, y que sería la segunda vez que le ocurre en unos años.

Pero esta vez parece más difícil porque son los propios podemitas quienes le han colocado ahí para hacer lo que mejor sabe hacer: sesgar, manipular, trampear informaciones para que la razón caiga siempre del lado de los exaltados de la izquierda.

Esta vez no le han quitado el programa, para ‘disgusto’ de sus seguidores, que ya no se pueden quejar. Otra vez será.

Ya han echado a Cintora?#lascosasclaras34 — Marimar 🇪🇸 (@soybytuiterilla) January 7, 2021

Por qué no aclaráis si Cintora está de vacaciones o cesado como los consejeros de sanidad? Para que hagamos nuestros planes más que nada. #lascosasclaras34 — Bonnie sin Clyde 🔻 (@clyde_sin) January 7, 2021

¿Y Jesús Cintora? Nos sentimos estafados, queremos una explicación. — gregonhu1526 (@gregonhu1526) January 7, 2021