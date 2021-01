Baño y masaje de ‘El Intermedio’ de Wyoming a Salvador Illa en el día de su vergonzosa despedida como ministro

Salvador Illa concedió a ‘El Intermedio‘ del showman progresista Gran Wyoming su última entrevista como ministro de Sanidad.

El ya oficialmente candidato del PSC a las elecciones catalanas recibió a la reportera del programa de laSexta, Andrea Ropero, en una conversación que no revistió ninguna dificultad.

Y eso que la propia Ropero enumeraba los ‘delitos’ que hacían de su adiós a la cartera sanitaria de las cosas más deshonrosas que hemos visto en política en las últimas décadas: «El ministro se va en el momento más complicado de la pandemia, con un sistema sanitario al límite y los contagios desbocados».

El inicio no pudo ser menos creíble. Ropero ‘interrumpía’ lo que parecía ser una reunión de trabajo.

«¿Cómo está, cómo se siente?«, le preguntaba la periodista para romper el hielo. Y el socialista, sin inmutarse, pues se sinceró: «Pues bien«. Y como aquello quizás quedaba demasiado frívolo, añadía: «Hasta el último minuto». Por si alguien no lo había notado aún.

Los sentimientos son encontrados. Aquí he vivido emociones muy intensas y hay un equipo magnífico, vamos a dejarlo ahí

«No sé cómo interpretar eso«, desvelaba una bloqueada Andrea Ropero. Illa no se inmutó, sabedor de que no había peligro: «Pues ya le digo, aquí he vivido cosas muy intensas y tengo mucho aprecio por la gente de aquí».

Por fin, Ropero entraba en materia. Pero como no quería decirle a su entrevistado lo que una gran parte de España piensa de su boca, se escudó en el siempre infalible «sabe que hay mucha gente que no entiende esta decisión tal y como están las cosas». La respuesta de Illa es de apaga y vámonos: