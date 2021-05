Mercedes Milá pone patas arriba laSexta alabando a Ayuso: «Se ha dado cuenta de las angustias de la gente»

Aunque ha reconocido que no le «gustaba nada en absoluto», no vaya a ser que pierda puntos en el carnet de progre, Mercedes Milá se ha rendido a la evidencia que representa Isabel Díaz Ayuso y la ha puesto por las nubes, saltándose cualquier guion en laSexta.

La veterana comunicadora era entrevistada el pasado domingo 16 de mayo de 2021 en el programa ‘Liarla Pardo‘, donde se declaró, en el ámbito de la izquierda, ‘más errejonista’ que ‘pablista’. Recordemos que en el canal ‘progre’ de Atresmedia Iñigo Errejón ya es el nuevo consentido del ‘establishment’ mediático.

Pero volviendo a Ayuso, la ‘errejonista’ Milá tuvo que reconocer que:

A mí Ayuso no me gustaba en absoluto, cuando la nombraron por primera vez, nada. Te tengo que decir que fui bastante despectiva, pero tengo que decirte que ha tenido una antena, no sé si recomendada o ella porque no debe ser tonta, para darse cuenta de por dónde iban las angustias de la gente. Incluso yendo contra otras partes del país, porque decidió que Madrid era especial y aquí se abría todo y no pasaba nada.

En el resto de España la gente estaba desesperada, mi familia tiene restaurantes y se preguntaba por qué eso era posible en Madrid. Ha tenido eso que ha provocado que se haya metido en el bolsillo a una cantidad transversal de gente. Cuando un ser humano sabe conectar con la masa ya no te sueltan, eres de ellos»