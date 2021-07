Mónica López se va vomitando bilis tras ser fulminada de TVE

No ha sido la despedida más elegante que se recuerde.

La ya ex presentadora de ‘La hora de la 1′, a la que TVE no ha dejado despedirse de su audiencia, acudió este fin de semana a Twitter para romper su silencio y opinar sobre su destitución.

Mónica López rompía su silencio en redes sociales tras conocerse el pasado viernes 2 de julio que no seguiría al frente del polémico programa de las mañanas. «Ha sido un enorme placer y un orgullo trabajar con el equipo de @LaHoraTVE. Ellos ya saben cuánto les admiro y les adoro. Gracias mil por las muestras de cariño. Me llevo un año absolutamente maravilloso, que he disfrutado casi cada minuto. Y a los casi puñalás.»

La presentadora catalana no se mordía la lengua para referirse a sus críticos, que eran legión tras las innumerables polémicas que ha protagonizado su programa. «A los bonitos: os leo y tenéis mi corazón para cada uno. A los feos: qué vida más perra si no tenéis nada más que hacer que venir a vomitar mierda a Twitter…»

RTVE ‘despide’ a Mónica López de las mañanas de La 1

RTVE está haciendo una importante renovación con el objetivo de recuperar una parte de la audiencia que ha ido migrando a la competencia.

Tras conocer la salida de Jesús Cintora con ‘Las cosas claras’ (pese a las presiones desde Unidas Podemos para evitarlo), ahora el turno es para Mónica López, quien desaparecerá de las mañanas de La 1 a partir de la próxima temporada.

Como adelantaba el diario El Mundo, la meteoróloga abandonará esta posición tan sólo un año después de haber sido designada para el puesto y lo hará porque la corporación buscará ‘otro tipo de perfil’ para hacerse cargo de esta franja.

Con este cambio se hace una profunda renovación en la programación matinal de la primera cadena.

López dio el salto a las mañanas como una apuesta personal de Enric Hernández, el antiguo jefe de Información de RTVE. Eso implicó el fin de Los Desayunos, un formato ‘histórico’ -tenía 26 años- que conducía Xabier Fortes, quien, a su vez, estaba enemistado con Rosa María Mateo y quien fue relegado a las noches del Canal 24 Horas.

El programa de López obtenía uno de los mejores resultados de audiencia de la parrilla de programación de La 1. Sin embargo, no logró mejorar ostensiblemente la cuota de pantalla de su antecesor.

Tampoco ha estado exento de polémica, entre otras cosas, por el cartel que comparaba la marcha de España de la infanta Leonor para estudiar en Gales con la de su abuelo, Juan Carlos I.

Desde las últimas semanas, López demostró que estaba dispuesta a morir matando. Así lo demostró el 11 de junio, cuando la presentadora volvió a contar con la presencia de Celia Blanco, la polémica tertuliana que hace no mucho deseó a todos los votantes de Isabel Díaz Ayuso «una buena enfermedad».