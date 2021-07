Joaquín Prat se vuelve loquísimo en directo: «¡Estúpido! ¡Si se te cae a cachos te darás cuenta de lo tonto que eres!»

Hace dos días, ni usted, lector, ni quien escribe esta nota, conocíamos a Naim Darrechi, y prácticamente ni sabíamos que se puede ser tiktoker en la vida.

Pues desde que saltara la polémica, hemos aprendido que sí se puede vivir y muy bien de una red social llamada TikTok, que se pueden tener 26 millones de seguidores -principalmente jóvenes- y que con ese poder y siendo un poco cateto, se pueden acometer barbaridades de tremendo calado.

Así que este jovencísimo Naim Darrechi (19 años) que se dedicaba a bailar y hacer vídeos graciosos, ahora se va a enfrentar a una delicada situación judicial. Irene Montero ha puesto la maquinaria del ministerio de Igualdad a toda pastilla, denunciando ante la Fiscalía las burradas que este chico dijo en una entrevista, asegurando que en múltiples ocasiones ha engañado a sus parejas sexuales para no usar condón durante las relaciones íntimas. Y se ha liado.

El mantra ahora es que «quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión» estipuló la propia podemita.

Y no solo eso, sino que además el tiktoker se ha encontrado con la desaprobación frontal de buena parte del expectro mediático, y es ahí donde entra Joaquín Prat. El presentador de Cuatro al día se volvió loquísimo ete 14 de julio de 2021 para responder con dureza las imbecilidades de este ser.

Si lo has hecho para captar la atención, desde luego la tienes, una atención para decirte que eres completamente estúpido.

Que uno se pone el preservativo no solo para no dejar embarazada a una chica, sino para evitar las enfermedades de transmisión sexual… Gonorrea, sífilis, VIH y un largo etcétera. Que al igual que el coronavirus están aquí y no se van a ir. Llevan con nosotros muchos siglos.

Si alguna vez te salen unas verrugas en los testículos o se te cae a cachos, te darás cuenta de lo tonto que eres. Por no hablar del cáncer de cuello de útero que puedes estar transmitiendo a todas aquellas mujeres con las que estás manteniendo relaciones sin protección, fenómeno.