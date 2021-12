Ridículo espantoso de Cristina Pardo: se lanza a por Andrea Levy y se lleva tres zascas históricos

Lo de Cristina Pardo este 13 de diciembre de 2021 en Más Vale Tarde fue seguramente una de las actuaciones más bochornosas y tristes que se le recuerdan a la periodista de laSexta.

Desacertada en las preguntas, impertinente con su entrevistada y errada en los argumentos, Andrea Levy, delegada de cultura en el Ayuntamiento de Madrid, respondió ferozmente ante los lamentables intentos de ataque de la periodista.

La primera, en la frente, porque parece que Cristina Pardo no se ha enterado de qué va la pandemia del coronavirus y dónde se producen los contagios:

Pardo: Los asesores sanitarios les dicen que en este momento se dan las condiciones para celebrar la cabalgata, ustedes nos animan a ir a los bares, salir y consumir, pero sin embargo ustedes han suspendido la cena de Navidad del PP en Madrid. ¿Cuál es la razón? Levy: La cabalgata se celebra al aire libre y todos sabemos que al aire libre es más difícil que se produzcan estos contagios, y como en todos los acontecimientos culturales la mascarilla es obligatoria. No tiene nada que ver con esas celebraciones de cenas en espacios cerrados.

La primera en la frente. Histórico zasca. Pero se vienen más, porque fue entonces cuando Pardo se puso impertinente proponiendo a su entrevistada la bobada de que hagan la cena del PP al aire libre…

Pardo: Sé que son dos cosas diferentes. Pero a nosotros nos animan a ir a los bares a consumir y a cenar. Me sorprende muchísimo, ¡podrían ustedes hacer la cena al aire libre! Levy: Convendrá conmigo que con el frío que hace en Madrid no creo que sea muy acorde hacer una cena. Fíjese que en el caso de las celebraciones en espacios cerrados no lo dice solo el PP, lo dice el ministerio de Sanidad. Pardo: Y también el ministerio de Sanidad, perdone Andrea… Levy: ¡Que estoy hablando yo! Pardo: Sí, pero un segundo… Levy: Me ha invitado a hablar y no me quieren dejar hablar. Si me deja decir mi argumento igual lo comprenderá.

Brutal la del PP y horrorosa la de laSexta en el segundo envite, pero esperen, que queda el zasca definitivo y final cuando ya Pardo no sabía ni de qué hablaba y decía una cosa y la contraria:

Levy: Vamos a hacer la cabalgata si se puede hacer y no le estamos diciendo a los madrileños que no salgan a la calle. ¿O les estamos diciendo que no salgan a pasear por el Retiro? Mientras no se prohiba esto, entenderá que podamos hacer una cabalgata de reyes de manera segura, como se ha demostrado que se pueden hacer. Si usted quiere mezclar lo de la cabalgata de reyes con la cena del PP de Madrid porque le interesa periodísticamente… Porque también la asociación de periodistas parlamentarios la ha suspendido… Pardo: Yo no estoy mezclando nada… Le estaba haciendo una pregunta.