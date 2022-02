Nuevo ‘recadito’ de Celia Villalobos a Pablo Iglesias en ‘TEM’: «Tiene celos y envidia de Yolanda Díaz»

Celia Villalobos aprovechó su participación en ‘Todo es Mentira’ para dejarle un nuevo ‘recadito’ a Pablo Iglesias.

A pesar de que llegó tarde a la emisión del programa de Risto Mejide del 15 de febrero, la exministra del PP tomó asiento en el momento más oportuno: Justamente cuando se debatía si los nefastos resultados obtenidos por Podemos en Castilla y León suponían el fin del partido de extrema izquierda.

La periodista Ana Pardo de Vera no pudo echarle al partido morado y acabó reconociendo que “el proyecto político de Unidas Podemos está ya finiquitado».

¿Han sido las elecciones en Castilla y León el fin de Podemos?@pardodevera: "el proyecto político de Unidas Podemos está ya finiquitado" #TodoEsMentira15Fhttps://t.co/paDefSEoKU pic.twitter.com/ZRsI0cZfxr — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) February 15, 2022

Risto aprovechó el momento para burlarse de Pablo Iglesias llamándole el “líder emérito” de Podemos al momento de poner sus valoraciones en la Cadena SER sobre los resultados de las elecciones autonómicas.

“Hay un consenso muy amplio en que Yolanda puede llegar mucho más lejos que yo, pero sería un error encomendarse al milagro cambio de nombre o milagro Yolanda”, admitía el antiguo asesor del régimen chavista en ‘Hora 25’.

Unas palabras que aprovechaba Villalobos para meterle un ‘zasca’: “Pablo Iglesias tiene celos y envidia de Yolanda Díaz”.

A lo que agregó: “ahí se ve, cuando habla de que ella ha logrado y podrá lograr lo que él nunca hizo. Eso es envidia”. En este sentido, la ‘popular’ reconoció el liderazgo de la actual vicepresidenta y considera que podrá ser la figura que “una a todos los grupos de izquierda”.

Las duras palabras de Villalobos llegan después de la ‘batalla’ que vivió con el exlíder de Podemos a finales de enero.

Broncazo

La exministra de Sanidad del PP se mostró “perpleja” este 26 de enero con el gran revuelo que tuvieron sus palabras durante el programa anterior. En concreto, se trata de una “broma” en la que afirmó:

“A ver Pablo. Que estás mucho más guapo, hijo… desde que estás en tu casita. Segundo, ¿Y los niños?, ¿cómo están los niños? ¿Están bien los niños?, oye que si hace falta voy y te echo una mano para cuidártelos, porque tu mujer te hace muy poquito caso. Te quiero. Por cierto, te arreglaste los dientes, ¿no? Estás guapísimo”.

Unas palabras que molestaron mucho a Pablo Echenique y al propio Iglesias, quien le respondió a través de Twitter para insultarle y al equipo de ‘Todo es Mentira’.

“Esta señora solo puede dar lástima. Lo que es preocupante y repugnante es el tipo de televisión y el tipo de periodismo que fabrica estos espectáculos. No mires solo al juguete roto de cada día; la degradación es responsabilidad de los que hacen la escaleta y conducen el programa”.

Una pataleta que, sin embargo, no logró que Celia Villalobos se disculpara ante las cámaras de ‘Cuatro’.

A través de una llamada telefónica, la ‘popular’ indicó que “se me olvidó que con Pablo Iglesias no se puede bromear”. Aunque reconoció que “siento en el alma” si le sentó mal la mención a los hijos del exlíder de Podemos, también dejó claro que “no me estoy disculpando”.

En este sentido, recordó que fue él mismo quien dijo que se dedicaría a cuidar de los niños tras abandonar la política, así como ella lo hacía con sus nietos. Por lo que considera que la polémica no radica en lo que dijo, sino en que “se busca distraer la atención porque me puso a parir a mí y a otros políticos por participar en medios, cuando es él quien incumple su palabra”.

“¿Qué se quiere aprovechar de eso para ocultar sus propias miserias?, pues vale tío”, soltó Villalobos.

La exministra del PP hace referencia a que Iglesias criticó en RAC 1 que:

“Algunos periodistas dicen que, por haber sido vicepresidente, debería estar callado. No les he escuchado decir lo mismo de Felipe González, de José María Aznar, de Pepé Bono, de Margallo, de Calvo o de Celia Villalobos…El problema no es haber sido vicepresidente, es ser de Podemos”.

Unas declaraciones que fueron desmontadas por Risto, al pedirle “coherencia” con lo que indicó en una entrevista con él mismo en 2015 cuando atacó a Felipe González y José María Aznar argumentando:

«Usted ya ha sido presidente, lo tiene todo, está forrado de pasta. (…) La necesidad de salir, de decir aunque ponga en riesgo a su propio partido. Como drogadictos que necesitan esa presencia pública. No quiero tener nada que ver con eso, no me gusta»