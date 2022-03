«¡Peleíta de gatitas!» Un tertuliano machista se cuela en la riña de Terelu y Makoke

No se debe haber enterado aún Diego Arrabal qué tiempos corren.

Vale que no todo sea ir a la manifestación de la ministra del 8-M cada año a cantar proclamas feministas radicales, pero tampoco puede ser vocear un domingo en una televisión «peleíta de gatitas» porque dos compañeras riñen, intentando ser el más gracioso del corral.

Esto es lo que pasó este 13 de marzo en el plató de Viva la vida y el nefasto protagonista es Diego Arrabal, siempre polémico y habitualmente malencarado rozando con la mala educación. Y en esta ocasión dio buena muestra de ello.

A falta de una llamada de atención de la presentadora, Emma García, que hizo oídos sordos y quiso cortar el debate por lo sano, tuvo que ser una de las aludidas, la propia Terelu Campos, la que salió a sopapear a su compañero:

«Eso es muy machista, Diego, eso es horroroso, tío. No lo digas porque no te beneficia, macho. Eres mi amigo y eso no te beneficia».