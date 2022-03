El coronel Baños reaparece con Iker Jiménez pero la incógnita sigue en el aire

Desde que estalló la invasión de Putin en Ucrania, el coronel Pedro Baños se convirtió en una persona aún más relevante en los medios de comunicación del país, dados sus conocimientos sobre geopolítica y análisis de las relaciones internacionales.

Así, el coronel apareció en diferentes televisiones; varias veces en laSexta y por descontado en su programa de cabecera, el Horizonte de Iker Jiménez.

Pero algo pasó, a alguien molestó fuertemente Pedro Baños con sus intervenciones en esa primera semana de conflicto bélico, y no fue a los troles de las redes sociales como él mismo dijo. De modo que, de un día para otro, el coronel se replegó a los cuarteles de invierno y dejó de aparecer en primera plana. Así lo contó el propio presentador de Cuatro:

«Yo les decía que tenía un mensaje del coronel Baños, nuestro querido coronel Baños, que es un patriota. Pero, cómo definir cómo está. Está un poco abrumado, y no por cuestiones de redes sociales, que como me comprenderán eso es mínimo; él ha estado en la guerra, imagínense lo que puede ser una red social. Pero pasan cosas, y él es un espíritu libre, aquí todo el mundo habla en libertad, y él de alguna manera me ha dicho que puedo decir que ‘harto de las amenazas me aíslo, me meto poco menos que en un búnker y ya volveremos a hablarnos. Siempre va a tener este programa y la máxima libertad para hablar. Yo sé que es un hombre que ama a su país y de convicciones firmes y eso a veces también es un peligro».