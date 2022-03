La ‘disculpa’ entre risas de Iñaki López y Cristina Pardo por su gráfico manipulado: “No somos perfectos”

Iñaki López y Cristina Pardo tuvieron que pisar el freno y rectificar este 31 de marzo.

Los presentadores de ‘Más Vale Tarde’ se ‘disculparon’, entre risas y casi burlándose de los espectadores, por haber utilizado un gráfico manipulado para intentar ocultar el gran impacto de la inflación en el bolsillo de todos los españoles.

Durante el ‘Más Vale Tarde’ del 30 de marzo, los presentadores mostraron una tabla en la que se veía la evolución del Índice de precios al consumidor (IPC) entre 1985 y 2021. Sin embargo, se trata de un gráfico que había sido modificado con la intensión de ocultar la grave evolución de la inflación.

En concreto, la manipulación radica en el tamaño de las barras. Si bien al mostrar el IPC del 6,5% de 1990 se utiliza una barra bastante alta, no ocurre lo mismo en 2021 (a pesar de que se alcanzó el mismo porcentaje). Al contrario, laSexta ilustró la inflación del año pasado con un tamaño que equivaldría a un IPC de aproximadamente el 1%.

Se trata de un intento de restar importancia a los datos desde un punto de vista visual, pero que fue detectado y denunciado de inmediato por los usuarios de las redes sociales.

A ver, que son unos milímetros de nada. pic.twitter.com/go2EehW9g0 — mescojono 🇪🇸 (@mescojono) March 30, 2022

Para intentar acabar con las críticas, Cristina Pardo argumentó con una sonrisa que “nadie es perfecto, nosotros tampoco…. y resulta que ayer nos equivocamos con un grafismo y nos han dedicado algunos mensajes de lo más cariñosos”.

Javier Fuente fue el encargado de arreglar el entuerto de laSexta. Aún con tono de burla por el enfado de los espectadores, empezó indicando que “hay un refrán muy español que dice ‘el que tiene boca se equivoca’ y el que tiene manos también… y cometimos un error así… pequeñito”.

A pesar de que buscó restar importancia, resulta curioso que el único dato que aparezca mal ilustrado es justamente el que afecta directamente a la imagen del Gobierno PSOE-Podemos.

Para Fuente, el problema está en que “vamos no supimos pintar bien, que se nos acabó la tinta de ese gráfico y no lo pusimos a la altura de como acontecía”. Un ‘detalle’ sobre el que tuvo que reconocer que “eso sí, nos han dado palos de todos los colores…”.

🔴 El que tiene boca se equivoca… y si hay que rectificar, se rectifica. ▶ https://t.co/PAsprK3AwC pic.twitter.com/ICXcmn1rh6 — Más Vale Tarde (@MVTARDE) March 31, 2022

Incluso, mostraron algunos de los ‘zascas’ de los usuarios de Twitter, donde había mensajes como “¿Se puede tener trabajar en laSexta y tener dignidad?”, “No podía faltar el gráfico manipulado de laSexta” y “la Secta”.

Este último apodo demostró que no gusta nada dentro del canal de izquierdas. “¿Y qué no podía faltar?, ¿qué no podía faltar?, pues ‘La Secta’ que es como nos llaman cuando esos haters se enfadan con nosotros”.

Finalmente, indicó “acá está la rectificación. También sabemos pintar y hacer las cosas bien… 24 horas después, lo asumimos, pero hay que decir que las cosas son como son…”.

Las excusas de Sánchez

Es importante destacar que aunque el Gobierno PSOE-Podemos intenta justificar la tasa de la inflación con la guerra en Ucrania, los datos demuestran que el precio se ha ido disparando en el último año. En este sentido, el bulo lanzado por Moncloa se cae por su propio peso.

Para demostrar que no se trata de una situación excepcional sino del efecto económico de los gobiernos del PSOE, Ismael Sirio López Martín, responsable de comunicación digital del PP, difundió una gráfica que demuestra que los tres máximos históricos del IPC durante los últimos 37 años ocurrieron en gobiernos socialistas.

En este sentido, se recuerda el 6,9% alcanzado en 1992 por el Gobierno de Felipe González, seguido del 5,3% de 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el actual 9,8% registrado en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Unos datos que llevan a Ismael Sirio López Martín a una sola conclusión: “O son muy gafes o muy malos”.