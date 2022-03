¡Más manipulación! laSexta intenta embaucar a los espectadores con el IPC disparado de Sánchez

No le puede pillar desprevenido a nadie. Lo del ‘más periodismo’ que repite Ferreras en laSexta es un intento burdo de colar al espectador algo así como ‘más manipulación’.

Y la muestra de este 30 de marzo de 2021 es un gráfico que soltaron en el Más Vale Tarde para ilustrar el problema bestial que azota España en estas fechas con una inflación disparadísima que marcó el registro de 9,8% en el agonizante mes de marzo.

Aquí lo tienen:

Cierto es que todos los datos, incluyendo el del rótulo, eran adecuados -solo faltaría- a lo aportado por el Instituto Nacional de Estadística, pero los grafistas de la cadena, bien asesorados por el editor de turno, se marcaron una gráfica vergonzosa que ruborizaría a cualquiera. Fíjense ahí, en amarillo, el 6,5% de subida anual del año 2021 que en volumen ocupa una irrisoria parte en comparación con el 6,5 real del año 1990.

Ver para creer.

Los tuiteros, como no podía esperarse menos, dieron buena cuenta del gráfico echándose unas risotadas por no llorar:

¿Pero dirían algo Iñaki López y Cristina Pardo o callaron intentando que pasara el chaparrón?

Tampoco se vayan a creer que es la primera vez que en laSexta intentan edulcorar alguna información, por decirlo suavemente.

Nos acordamos en este punto de una divertidísima, la del actual presentador de laSexta Noche y otrora reportero de la cadena, José Yélamo, el día que consiguió que para un directo en el seno de las protestas del procés le boicotearan unos CDR… ¡Todo pactado!

En laSexta hasta los directos huelen a manipulación. El caso del reportero José Yélamo es de aurora boreal, de los que hace historia. Un reportero jaleando a los CDR para que le ‘vistan’ la conexión del ‘Más Vale Tarde’. Yélamo no solo no se ha disculpado sino que ahora se hace la víctima: «He salido ileso», ha dicho en Twitter con toda la jeta.

«No hace falta animar a nadie para que te abucheen e insulten en ciertos ambientes del independentismo radical. Si no has trabajado allí, quizás no lo sepas. Cuando llevas 4 horas aguantando insultos personales, lanzamientos de objetos, escupitajos, descalificaciones por tu acento andaluz y empujones mientras trabajas, hay que decir que no todo vale», afirmaba el gaditano a través de Twitter, donde establece que «el gesto ha sido malinterpretado».