Pablo Iglesias rabia desde RAC 1 contra Susanna Griso y la periodista le trolea de lo lindo en Twitter

Pablo Iglesias saltó como un resorte ante la propuesta de recortar los sueldos y ministerios de Podemos en el Gobierno de Pedro Sánchez.

En su intervención en RAC 1 del 18 de abril, el exlíder de Podemos no dudó en rabiar contra Susanna Griso después de que la presentadora de ‘Espejo Público’ preguntase a Pedro Sánchez si está dispuesto a reducir sueldos o el tamaño de su Administración.

“Me parece muy mal. Griso ha dicho algo así como ‘hombre señor presidente, nosotros los ciudadanos que estamos sufriendo los recortes de nuestros sueldos con la inflación, no sería bueno que ustedes se recortaran ahora’ [sus salarios]”, indicó enfadado Iglesias.

A lo que agregó: “Griso gana mucho más que el presidente del Gobierno y entre Atresmedia y Mediaset se han repartido, según LibreMercado, 30 millones de euros desde el Gobierno para compensarles las pérdidas de publicidad por el coronavirus”.

En este sentido, volvió a centrar sus ataques contra la presentadora. “No estaría mal que Griso contara a sus espectadores cuánto gana y que, a lo mejor, hiciera un esfuerzo patriótico de recortarse el sueldo también desde el momento en que que empresa se ha financiado con el dinero de todos los ciudadanos”.

La presentadora de ‘Espejo Público’ decidió trolear a Iglesias por sus palabras a través de las redes sociales, donde le acusó de estar resentido por no haber sido mencionado él o su partido por el líder del PSOE.

“Parece que alguien se ha molestado porque el presidente no cita a Unidas Podemos y solo habla del espacio de Yolanda Díaz. Señor fundador, pregúntele a Pedro Sánchez si es que ya les da por amortizados. Lo demás es crear falsas polémicas. Cariñosamente, se lo digo”.

Un ‘zasca’ del que Iglesias se defendió con el comodín de hacerse la víctima y de los presuntos complots para que Podemos desaparezca de la política nacional. Sin embargo, lo único que atenta contra el futuro del partido de extrema izquierda son sus nefastos resultados electorales.

“Con todo el cariño señora presentadora, a mi lo que me sorprende es que habiendo recibido 30 millones de euros públicos, habléis de adelgazar el Estado y no conozcamos vuestros sueldos. Que Atresmedia y el PSOE preferirían que no existiese Podemos lo sabemos de siempre”, intentó defenderse de una Susanna Griso que ni se molestó en contestarle.