La respuesta más bestia de Risto a Iglesias por llamarle yonki

Desde hace meses viene especialmente dura la guerra que se traen entre manos Pablo Iglesias contra Risto Mejide y viceversa. Pero no se engañen, a los dos les interesa y de qué manera mantener la mecha prendida.

Mientras el uno se beneficia teniendo contenido y un enemigo de cierta talla para su ‘Todo es mentira’ vespertino en Cuatro, el otro aprovecha para promocionar su podcast cutre de nombre ‘La Base’, que no deben escuchar ya ni los muy acérrimos podemitas.

El caso es que el pasado 29 de abril Iglesias subió un peldañito en la escalada de violencia dialéctica contra el publicista de Mediaset, aunque ciertamente cobarde, insinuando que esas ojeras perennes de Mejide podrían deberse al abuso de drogas.

Este 2 de mayo de 2022 aprovechó el aludido presentador para recrearse en la respuesta al podemita:

El podemita lo hizo recomendando a Risto una canción de un grupo Lendakaris Muertos que viene a repetir en un estribillo «ojeras farloperas». Ya ven, tirando de gracietas el exvicepresidente del Gobierno. Continuó Mejide:

«Yo no me he metido una raya de coca en mi vida, siempre me ha dado muchísimo miedo la droga, porque lo he vivivo en un familiar, ¿pero si lo hubiera hecho, qué? ¿No sería una intromisión en mi vida privada? Qué pasa Pablo, ¿prefieres que hablemos de tu vida privada? ¿Qué quieres encontrar en la mía, algo tan mítico como ese mensaje que sí te encontraron a ti, aquello de «la azotaría hasta que sangrase»?»