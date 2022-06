Sablazo de Tertsch al “comisario político” Xabier Fortes, moderador del debate de RTVE: “¡Que poca vergüenza!”

Hermann Tertsch le metió un sablazo a Xabier Fortes por aceptar moderar el debate a las elecciones de Andalucía de RTVE.

El eurodiputado de VOX afirma que el director y presentador de ‘La Noche en 24 Horas’ es un “comisario político que todas las noches insulta y descalifica a VOX y agita contra sus dirigentes”.

Por lo que recalca que carece de la imparcialidad tras «su hostilidad diaria, militante y venenosa contra VOX”.

Sin embargo, no ha sido el único en llevarse un varapalo, ya que también cargó contra Ana Pastor.

Con una dosis de ironía afirmó: “Gracioso es que el siguiente debate lo ‘modera’ otra militante furibunda manipuladora y enemiga declarada de VOX, Ana Pastor, cuyo mérito supremo, como pasa en la izquierda, es ser protegida de su marido, Ferreras de laSexta, y compartir su odio a VOX. Definen el vil panorama”.

Tertsch no es el único que demostró su malestar por la presencia de Xavier Fortes en el debate a seis de RTVE.

En su programa de este 6 de junio, Federico Jiménez Losantos afirmó:

«Occidente hoy es una civilización con los pies vendados por la izquierda. Y en Andalucía esto se ve con absoluta claridad. Alguno pensará que exagero, pero que un tío de extrema, extrema, extrema izquierda sea el que modere el debate en Andalucía demuestra que allí, salvo en la economía, todo está intacto. Si Fortes modera los debates es evidente que sigue mandando la extrema izquierda. Gestiona el PP, pero manda la extrema izquierda. ¿Tan mal estamos? No, porque ha habido un trabajo de cambio. No sé por qué está ‘El Lechero’, que no estaría en ninguna televisión sensata como moderador. ¡Cómo va a estar de moderador un bolchevique! Y es que en los medios manda la extrema izquierda gracias a Rajoy y Soraya».