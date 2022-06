La izquierda mediática, tan sensible con la salud mental, a degüello en laSexta contra una diputada de VOX: «¡Tarada, loca!»

Este 23 de junio de 2022 en la Asamblea de Madrid se vivió el habitual chaparrón de Isabel Díaz Ayuso hacia los portavoces radicales de izquierdas, pero también algún momento más desagradable.

Lo protagonizó la diputada de VOX, Alicia Rubio, siempre muy polémica, que probablemente no estuvo acertada en este caso tampoco. No sabemos muy bien a qué se refería Rubio, ni lo vamos a interpretar como hizo su oponente podemita, pero aconsejó a los compañeros de Asamblea que en las inminentes fiestas del Orgullo «se cuidaran»:

«Yo le recomiendo porque, realmente yo al señor Rubiño aunque él a mí me odia yo no le odio, que por favor se cuide en el Orgullo. Cuídense, cuídese durante todas las fiestas del Orgullo, ¿De acuerdo?»

Y Eduardo Rubiño, de Más Madrid, montaba el circo bastante exaltado:

«No sé lo que ha insinuado usted aquí hoy cuando me ha dicho que me cuide en el Orgullo. Me parece muy grave que se sobrevuele con el estigma en base a la salud sexual, porque es a lo que usted se estaba refiriendo y lo sabe perfectamente, lo sabe perfectamente ¿Sabe de lo que nos tenemos que proteger las personas LGTBI? De personas como ustedes, que solo agitan el odio y la vergüenza».