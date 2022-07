Elisa Beni echa un cable a Dolores Delgado y el periodista Xabier Lapitz se la come viva en directo

Guerra fratricida entre la izquierda española.

Elisa Beni fue devorada en directo por el periodista Xabier Lapitz durante su participación en el programa ‘En Jake’ del pasado 20 de julio.

Solo horas después de la dimisión de la exfiscal general del Estado, el presentador lanzó una dura crítica contra Delgado y su sucesor, Álvaro García Ortíz, al recordar que fueron quienes se reunieron con los periodistas Eduardo Inda y Manuel Cerdán el mismo día en el que fue excarcelado el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Es importante recordar que la reunión se celebró en un piso de la pareja sentimental de la socialista, el exjuez Baltazar Garzón y cuyo despacho representa a varios investigados en el caso Villarejo.

En un intento desesperado por ayudar a Delgado y García Ortíz, Beni intentó echar balones fuera: “No entiendo que tengan la mosca detrás de la oreja por ese encuentro, ya que no tiene relación. Si Villarejo ya estaba saliendo, qué narices más da. Otra cosa sería que se hubieran reunido antes de que saliera”.

La tertuliana, que presumió de que “yo conozco la historia perfectamente desde el principio”, intentó exaltar los valores de la exministra de Justicia de Pedro Sánchez: “Ella es una mujer a la que yo conozco y puede no ser la adecuada para el puesto o haber cometido errores, pero que es una persona honrada y una servidora pública no lo puedo poner en duda”. https://twitter.com/JulianMaciasT/status/1550048309682774021?s=20&t=7jLN490DMOCijrnWnEF90w

En este sentido, justificó el polémico encuentro con que “Dolores Delgado estaba muy dolida por todos los ‘fakes’ que hay a su alrededor” y que “montaron una historia contra de ella”. Una afirmación que hizo saltar a Lapitz contra la periodista: “¡¿Pero cómo va a montar una historia Willy Veleta contra Dolores Delgado?, ¿qué interés tiene?!”.

Mientras más intentaba Beni defender a Dolores Delgado, más se indignaba Lapitz que no dudó en silenciarla con ironía: “Me lo estás poniendo fenomenal Elisa, me lo estás poniendo ideal… me está quedando un cuadro estupendo…”.

Si bien la tertuliana defendió que la exfiscal general del Estado puede mantener reuniones con periodistas para demostrar su malestar por las presuntas ‘fakes’ en su contra, para el presentador de ‘En Jake’ no resulta normal “comer con la cloaca”, metiéndole un palo de refilón a Antonio García-Ferreras, quien también se había visto con la socialista.

Al ver que la tertuliana seguía en su discurso de defensa sin límites a Dolores Delgado, Lapitz cortó la entrevista con un “es que ya no puedo más, y vamos a dejar la cosa hasta aquí”.

Beni intentó romper una última lanza al afirmar que “Dolores Delgado no tiene ninguna relación con las cloacas”, pero el presentador la volvió a dejar de piedra al despedirla con un “bueno, pero se acercó bastante”.