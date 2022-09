Pablo Motos quiere ir de apolítico pero presiona a sus invitados para que se posicionen

El Televisero, la plataforma web de televisión, ha tenido la oportunidad de entrevistar a Pablo Motos, presentador de ‘El Hormiguero’ emitido en Antena 3, con el propósito de conocer más acerca de la nueva edición del programa, su decimoséptima temporada.

El hormiguero es uno de los programas con más audiencias de la televisión. Ha liderado su franja y ha obtenido su segunda mejor marca histórica: un promedio del 15,6% de cuota de pantalla y 2,4 millones de usuarios fieles. Son ya grandes personalidades las que han acudido al programa de entretenimiento, esta semana han sido Chanel, Paz Padilla y Sonsoles Ónega, han dado el pistoletazo del programa.

La entrevista fue viento en popa, al principio le hicieron preguntas muy generales, sobre su carrera profesional, sobre cómo afronta las críticas, nuevos fichajes para esta nueva temporada, entre otros. El problema llegó al final, con los temas políticos. El presentador tuvo su mejor intención al decir que «no se posiciona en temas políticos», sin embargo, él se posiciona con sus acciones en su propio programa.

Uno de los periodistas de El Televisero preguntó a Pablo Motos si volverá a llevar a políticos al programa, puesto que este próximo año se celebrarán las elecciones autonómicas y municipales. A lo que el presentador del programa responde:

«A mí no me apetece mucho porque da bastantes problemas a nivel personal, pero sé que lo haré. ‘El hormiguero’ permite ver muy bien a los candidatos porque la conversación no va a ir solo por lo temas que ellos se traen más que estudiados a las entrevistas».