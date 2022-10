Nuria Roca (laSexta) no se ha enterado de nada de la canción de InfoVlogger o manipula sin vergüenza

Debe ser que andaba cortita de temas apetecibles Nuria Roca en su entrevista al cantante Víctor Manuel este domingo 16 de octubre de 2022.

Y se le ocurrió a la presentadora de laSexta preguntar a su invitado por la falsa polémica suscitada hacía ya una semana en la fiesta de VOX, Viva22, en la que el youtuber InfoVlogger cantó una de sus canciones que decía literalmente «vamos a volver al 36».

El joven consiguió lo que pretende, hacer ruido y polemizar, pero lo malo de veras llega cuando hay quien pretende sacar rédito de esto a costa de manipular. Y eso nos lleva inexorablemente a cadenas como laSexta o Cuatro.

El propio protagonista tuvo que explicárselo bien claro a Ana Terradillos en su día:

«Se entiende perfectamente el contexto si escuchas la canción entera, pero los medios lo han cortado. Esto no es una petición de que ‘vamos a volver al 36’, sino que tenemos un contexto político en el que parece que nos van a llevar. Pero es que en el caso de que lo dijéramos que es lo que queremos, está dentro de un marco irónico de un hombre de paja que la izquierda hace sobre la derecha. Me siento ridículo explicando esto porque es como explicar un chiste de Arévalo».

Por eso, varios días después de que la polémica no diera más de sí, aparece Nuria Roca en su programa magazine dominical (La Roca) y se suelta con una pregunta que o bien no está preparada, o bien la presentadora realmente no se ha enterado de nada o bien manipula sin un atisbo de vergüenza:

«Este último fin de semana hemos visto una fiesta celebrada por VOX donde, bueno pues había una actuación donde se hablaba de la vuelta al 36 y donde se hacía un poco una parodia eh… Pues homófoba, eh… ¿Cómo crees que se debe actuar en estos casos?»

Con una pregunta así, incluso la respuesta poco importa. No se ha enterado o no ha querido enterarse Nuria Roca de que el youtuber InfoVlogger es homosexual… ¡Como para cantar algo homófobo!