‘El Chiringuito’: Pedrerol no da crédito y Lobo Carrasco ‘aburre’ a Guti con la polémica del mejor equipo del mundo

Poca gente lo entiende.

El pasado lunes 17 de octubre tenía lugar en París la gala del Balón de Oro, organizada por la revista francesa ‘France Football’ como siempre. Este año parecía que iba a ser el que menos polémica iba a ver, pero estábamos muy equivocados.

Con Alexia Putellas -que vuelve a ganar el Balón de Oro al igual que el años pasado– y Karim Benzema como protagonistas de la noche al galardonarse como mejores jugadores de la temporada, algo que no había duda de que iban a ser los ganadores, ‘France Football’ quería avivar la llama de la polémica.

El sorpresón de la gala: el mejor club del año 2022 no fue el Madrid, fue el Manchester City

Y para ello crearon un nuevo premio a el mejor club del año. Y aquí llegó el sorpresón de la noche: el ganador fue el Mánchester City, el Liverpool fue el segundo y el tercero el Real Madrid. Recordemos que, en su camino para alzarse con la decimocuarta Copa de Europa de su historia, el conjunto blanco tuvo que tumbar unas semifinales de locura al City de Guardiola y en la final al Liverpool de Klopp.

Las reacciones no tardarían en llegar. El mismo Real Madrid subió a sus redes una imagen donde se ve a los futbolistas blancos celebrando el pase a la final de la Champions después de vencer al City.En esta imagen también se ve claramente el resultado de 3 a 1.

Las reacciones en ‘El Chiringuito’: Pedrerol se calienta y Lobo Carrasco ‘aburre’ a Guti

Y, por supuesto, también hubo reacciones en ‘El Chiringuito’. el presentador del programa, Josep Pedrerol, tuvo que morderse la lengua al inicio de empezar. No entendía nada:

«Es el mayor escándalo de la historia del Balón de Oro. Muy fuerte, el mejor club el City, que perdió contra el Madrid en una eliminatoria fantástica. El director de ‘France Football’ ya dio un palo a Florentino diciendo que organiza muy bien las campañas. O sea, el que monta los premios raja del Madrid y se inventa un premio para que le puedan ganar al Madrid. Venga… que me caliento«.

😳 @jpedrerol 𝐬𝐞 𝐦𝐮𝐞𝐫𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐢𝐨𝐬 con el premio al City 😳 🔥 "𝗡𝗼 𝗱𝗶𝗴𝗼 𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗺𝗮́𝘀… 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲 𝗰𝗮𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼"🔥 😡 Ese silencio… #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/yiBRJWZsMn — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 17, 2022

Posteriormente a esto y en mitad del programa apareció Lobo Carrasco para defender el galardón dado al equipo de Guardiola.

«El City es el rey del mejor fútbol. Si dieran un premio al equipo que mejor compite sería para el Real Madrid«, dijo en su inicio del alegato. Posteriormente comenzó a preguntar a D’Alessandro sobre a «quién le daría el premio del fútbol más bonito si a España o a Holanda en 2010».

Esto aburrió por completo a Guti porque, en vez de escucharle, se puso a mirar el móvil. «Yo veo que el fútbol más atractivo es el del City de Guardiola. No quiero ver nada antiestético porque si no, no hubiese visto a Guti y su zurda», culminó Lobo.