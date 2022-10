‘El Chiringuito’: Petón sorprende a todos con su defensa al madridismo y Pedrerol se ríe del Manchester City

La resaca del Balón de Oro da para mucho.

El pasado lunes 17 de octubre Karim Benzema y Alexia Putellas fueron coronados con el Balón de Oro 2022 que les cataloga como mejores jugadores de esta última temporada. en esto no había duda pero siempre hay polémica en esta gala.

Y es que, el premio a mejor club del mundo se lo llevó el Manchester City, por delante del Real Madrid que quedó tercero y del Liverpool, que fue segundo. Esto levantó mucha controversia debido a que los blancos derribaron a ambos conjuntos ingleses en su última Champions, además de ganar LaLiga.

Y esto se habló de nuevo en ‘El Chiringuito’. Petón, reconocido aficionado del Atlético de Madrid, pegó un zasca tremendo a France Football, la revista francesa que organiza el Balón de Oro, por el galardón al Manchester City:

El premio al City como mejor club de Europa es tan ridículo que ni los antimadridistas pueden estar de acuerdo con ello. O por lo menos la mayoría porque, el único que está de acuerdo con este galardón al conjunto dirigido por Guardiola es Lobo Carrasco.

El exfutbolista del Barça dio un discurso basado en que los ingleses son los que mejor juego elaboran, algo que ‘aburrió’ a Guti.

Otro que tampoco está de acuerdo con el premio es Pedrerol, que volvió a arremeter contra el premio a los ingleses:

«Que France Football haya hecho un premio en el que no votan periodistas no me lo creo. El Balón de Oro a Benzema y a Alexia le doy más credibilidad. Pero este premio de mejor equipo no me lo creo. Y luego salen diciendo que el City es un ejemplo para los niños. Que alguien le explique a los niños cómo perder en Europa gastando mil millones con dinero de otros países. Niños, venid aquí. Perderéis pero seréis felices… a mí, me da risa».