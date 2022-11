‘El Chiringuito’: Guti da una soberbia lección al Lobo Carrasco más egocéntrico

Menudo repaso.

Guti tuvo un cara a cara magnífico con Lobo Carrasco en ‘El Chiringuito’ el pasado miércoles 2 de noviembre. Ambos exfutbolistas, ahora tertulianos del programa comandado por Josep Pedrerol, analizaron lo que se cuece dentro de un vestuario de un equipo de élite. No es la primera vez que el exmadridista da una lección. Ya lo hizo con Laporta.

Todo comenzó por la situación actual de Joao Félix en el Atlético de Madrid. El, seguramente, futbolista más talentoso del conjunto rojiblanco no cuenta apenas para el Cholo Simeone y es por ello que la marcha del portugués parece clara en caso de que el técnico argentino continúe en los banquillos la próxima temporada -algo que se antoja complicado-.

Es por eso que, desde sus vivencias y experiencias, el Lobo Carrasco y Guti hablaron del valor de lo que es el grupo dentro de un vestuario:

«Todos hemos tenido problemas individuales con el entrenador o con el presidente. Pero eso son problemas individuales. Al final el grupo tiene que estar por encima de todo«, dijo Guti.

«Pero eso luego repercute al grupo», agregó el Lobo.

«Repercute para ti. Para el que tiene el problema, no debe repercutir para el grupo. Lo que le está pasando al Cholo con Joao Félix. El que tiene que ganar siempre es el Cholo, no Joao Félix», contestó Guti.

«Pero Joao Félix puede aguantar dos temporadas y otro no aguantan ni tres meses», respondió Lobo.

«Por eso te digo. Yo he estado en un deporte de grupo. Cuando es un deporte colectivo, el grupo está por encima de la persona y de su egoísmo. Si no, vete a un deporte donde solo compitas tú», dijo Guti.

«¿Te repaso la historia de cuántos jugadores han ido a ver al entrenador o al presidente y le han dicho ‘o tú o yo’?», le preguntó el Lobo.

«Si a mí me da igual los jugadores Lobo. Yo estoy hablando contigo, cara a cara. Tú me has dicho que eras egoísta y que si no jugabas te ibas. Yo prefería que el grupo estuviera por encima de mí. Por eso jugué al fútbol durante 15 años», respondió Guti de manera colosal.